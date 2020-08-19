1Partner Kinnisvara провела опрос среди экспертов крупнейших бюро недвижимости Эстонии. 85% опрошенных прогнозируют, что к концу этого года арендная плата за квартиры в Таллинне станет на 10-20% ниже, чем в конце прошлого года, передает dv.ee.
19.08.2020, 11:02
Эксперты: к концу года арендная плата станет на 10-20% ниже
45,5% экспертов девяти агентств недвижимости подсчитали, что арендная плата в Таллинне будет на одну пятую ниже, чем в декабре прошлого года, 40% респондентов полагают, что она будет ниже на 1/10.
Несмотря на это, 66,7% считают, что в этом году намного выгоднее владеть недвижимостью, чем брать ее в аренду.
Эксперты утверждают — дальнейшего снижения арендной платы не ожидается.
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