Эксперты: к концу года арендная плата станет на 10-20% ниже

45,5% экспертов девяти агентств недвижимости подсчитали, что арендная плата в Таллинне будет на одну пятую ниже, чем в декабре прошлого года, 40% респондентов полагают, что она будет ниже на 1/10.

Несмотря на это, 66,7% считают, что в этом году намного выгоднее владеть недвижимостью, чем брать ее в аренду.

Эксперты утверждают — дальнейшего снижения арендной платы не ожидается.

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