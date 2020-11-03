Участники вебинара Luminor, который был посвящён анализу тенденций в области приобретения жилья молодыми людьми, заявили, что молодые люди в настоящее время проявляют высокую активность на рынке недвижимости. В то же время они очень тщательно подходят к вопросу о жилищном кредите, поскольку, по их мнению, этот шаг иногда связывает людей даже крепче, чем брак.
Эксперты: покупка жилья порой объединяет даже крепче, чем брак
В сентябре этого года Luminor заказал исследование о приобретении жилья 20-30-летними жителями трёх стран Балтии. Итоги исследования были проанализированы экспертами в различных областях на вебинаре в пятницу.
По словам Кристель Блаубрюк, менеджера по продажам компании Liven, занимающейся недвижимостью, рынок недвижимости в настоящее время очень активен и молодые покупатели действуют очень смело. Она привела пример, что покупатели 24 из 44 квартир в одном из завершённых проектов недвижимости Liven — люди так называемого поколения Y, 15 из которых родились в 1990-х годах, а более молодые покупатели даже 1997 года рождения. По словам Блаубрюк, у молодых людей также возросла решимость покупать жильё сразу большей площади. “Например, одинокие молодые люди покупают двухкомнатную квартиру, хотя раньше предпочитали однокомнатную. Пара, у которой ещё нет детей, чаще покупает трёхкомнатную квартиру”, — сказала Блаубрюк.
Хейки Раадик, глава отдела кредитных продуктов Luminor, посоветовал проконсультироваться со специалистом и не руководствоваться лишь результатами кредитного калькулятора, найденного в интернете, поскольку есть множество дополнительных моментов, которые следует учитывать при получении жилищного кредита. “Следует с удовлетворением отметить, что хотя молодые люди активны на кредитном рынке и на рынке недвижимости, они не принимают решения легкомысленно”, — добавил он. По словам Блаубрюк и Раадика, молодые люди очень ответственно относятся к заимствованиям, тщательно проводят предварительную работу, анализируют возможные варианты и задают много вопросов.
Актёр Таллиннского городского театра Микк Юрьенс, модерировавший вебинар, рассказал, как некоторые из его знакомых поженились, родили детей, и только когда возникла необходимость взять кредит на постройку дома, наступил первый серьёзный момент, чтобы сесть вместе и обсудить, действительно ли они хотят быть вместе до конца своей жизни.
Прикладной антрополог Элис Кальювеэ сказала, что покупка дома в некотором смысле связывает людей сильнее, чем брак. “Такой шаг означает, что мы вынуждены задуматься, что с нами будет через пять лет, составить долгосрочный план. Важно, чтобы в таком деле банк и застройщик служили человеку, а не наоборот”, — пояснила она.
Кальювеэ отметила, что молодой человек, покупая дом, скорее исполняет свою мечту. “В то время как на другие кредиты молодёжь смотрит косо, жилищный кредит имеет в их глазах совсем другую репутацию”, — сказала Кальювеэ.
Юрьенс рассказал, что когда он впервые взял жилищный кредит, он чувствовал, что хочет построить дом, но внезапно возникла длинная череда бюрократических проблем. Он тогда задумался, а не использует ли банк его в своих корыстных интересах или это всё-таки взаимовыгодная сделка. Раадик пояснил, что банк, конечно, получает небольшую выгоду от сделки по жилищному кредиту, но сам покупатель получает большую выгоду. “Процентные ставки по жилищным кредитам в настоящее время очень низкие, и человек может осуществить свою мечту с помощью кредита”, — сказал Раадик. Он добавил, что действительно существует бюрократия, связанная с получением ипотечного кредита, но это также и в интересах клиента. Речь идёт о том, чтобы он не взял чрезмерную ссуду или не заключил сделку, с выполнением обязательств по которой он не сможет справиться.
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