Эксперты: покупка жилья порой объединяет даже крепче, чем брак

В сентябре этого года Luminor заказал исследование о приобретении жилья 20-30-летними жителями трёх стран Балтии. Итоги исследования были проанализированы экспертами в различных областях на вебинаре в пятницу.

По словам Кристель Блаубрюк, менеджера по продажам компании Liven, занимающейся недвижимостью, рынок недвижимости в настоящее время очень активен и молодые покупатели действуют очень смело. Она привела пример, что покупатели 24 из 44 квартир в одном из завершённых проектов недвижимости Liven — люди так называемого поколения Y, 15 из которых родились в 1990-х годах, а более молодые покупатели даже 1997 года рождения. По словам Блаубрюк, у молодых людей также возросла решимость покупать жильё сразу большей площади. “Например, одинокие молодые люди покупают двухкомнатную квартиру, хотя раньше предпочитали однокомнатную. Пара, у которой ещё нет детей, чаще покупает трёхкомнатную квартиру”, — сказала Блаубрюк.

Хейки Раадик, глава отдела кредитных продуктов Luminor, посоветовал проконсультироваться со специалистом и не руководствоваться лишь результатами кредитного калькулятора, найденного в интернете, поскольку есть множество дополнительных моментов, которые следует учитывать при получении жилищного кредита. “Следует с удовлетворением отметить, что хотя молодые люди активны на кредитном рынке и на рынке недвижимости, они не принимают решения легкомысленно”, — добавил он. По словам Блаубрюк и Раадика, молодые люди очень ответственно относятся к заимствованиям, тщательно проводят предварительную работу, анализируют возможные варианты и задают много вопросов.

Актёр Таллиннского городского театра Микк Юрьенс, модерировавший вебинар, рассказал, как некоторые из его знакомых поженились, родили детей, и только когда возникла необходимость взять кредит на постройку дома, наступил первый серьёзный момент, чтобы сесть вместе и обсудить, действительно ли они хотят быть вместе до конца своей жизни.

Прикладной антрополог Элис Кальювеэ сказала, что покупка дома в некотором смысле связывает людей сильнее, чем брак. “Такой шаг означает, что мы вынуждены задуматься, что с нами будет через пять лет, составить долгосрочный план. Важно, чтобы в таком деле банк и застройщик служили человеку, а не наоборот”, — пояснила она.