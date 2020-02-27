В ходе состоявшегося во вторник вечером по инициативе банка Luminor обсуждения тенденций в сфере недвижимости эксперты подтвердили, что в этом году замедления роста цен на недвижимость не предвидится. Ожидается, что рост будет на уровне, аналогичном прошлогоднему. По их мнению, ключевыми словами года являются разрастание городов, увеличение инвестиций в микроквартиры и продолжающийся рост на рынке аренды.
Эксперты рассказали, что будет происходить на рынке недвижимости в этом году
Как частные лица, так и инвесторы всё чаще обращают свои взоры на микроквартиры, которые приобретаются как в качестве первого постоянного жилья, так и для дополнительного дохода от аренды. “Микроквартиры становится все более популярными, особенно для молодого поколения, которое не готово взять на себя долговременные финансовые обязательства”, — сказал эксперт по недвижимости Luminor Кристьян Ясински. Он добавил, что в дополнение к более низкой конечной цене на микроквартиры, свою роль играет и удобное транспортное сообщение с другими частями города.
Участники дискуссии подтвердили, что хотя старение населения оказывает существенное влияние на местный рынок недвижимости, более важным является то, что самая большая группа покупателей жилья в возрасте от 25 до 34 лет в течение следующего десятилетия сократится в среднем на треть.
В этом году для Таллинна характерно разрастание его пригородов, что приводит к увеличению спроса и строительной активности в волостях Харьюмааского уезда. “Люди перебираются из центра, поскольку в пригородах жильё дешевле, а среда обитания — лучше. По сути, эта тенденция аналогична той, что наблюдалась в 2006 и 2007 годах, когда волости Виймси и Раэ росли очень быстро”, — говорит профессиональный оценщик Arco Vara Михкель Элисте.
Менеджер по продажам компании Endover Кэролин Пурве утверждает, что хотя в этом году не так много новых проектов, спрос по-прежнему высок. “У нас более тысячи человек ждут новых девелоперских проектов. Помимо микроквартир, растёт спрос и на просторные семейные квартиры с высоким уровнем комфорта. Среди районов продолжают пользоваться популярностью Каламая и центр города, несмотря на более высокую цену за квадратный метр. Люди имеют хорошие финансовые возможности, и это даёт им смелость инвестировать в недвижимость”, — добавила она.
Дискуссия, организованная Luminor, проходила в Volta Resto x Galerii. В ней приняли участие Кристьян Ясински (Luminor), Кэролин Пурве (Endover), Хейти Карафин (партнёр по продаже недвижимости RE/MAC) и Михкель Элисте (Arco Vara).
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