Эксперты рассказали, что будет происходить на рынке недвижимости в этом году

Как частные лица, так и инвесторы всё чаще обращают свои взоры на микроквартиры, которые приобретаются как в качестве первого постоянного жилья, так и для дополнительного дохода от аренды. “Микроквартиры становится все более популярными, особенно для молодого поколения, которое не готово взять на себя долговременные финансовые обязательства”, — сказал эксперт по недвижимости Luminor Кристьян Ясински. Он добавил, что в дополнение к более низкой конечной цене на микроквартиры, свою роль играет и удобное транспортное сообщение с другими частями города.

Участники дискуссии подтвердили, что хотя старение населения оказывает существенное влияние на местный рынок недвижимости, более важным является то, что самая большая группа покупателей жилья в возрасте от 25 до 34 лет в течение следующего десятилетия сократится в среднем на треть.

В этом году для Таллинна характерно разрастание его пригородов, что приводит к увеличению спроса и строительной активности в волостях Харьюмааского уезда. “Люди перебираются из центра, поскольку в пригородах жильё дешевле, а среда обитания — лучше. По сути, эта тенденция аналогична той, что наблюдалась в 2006 и 2007 годах, когда волости Виймси и Раэ росли очень быстро”, — говорит профессиональный оценщик Arco Vara Михкель Элисте.