По данным Земельного департамента, количество сделок с недвижимостью упало во втором квартале на 21%. Оборот по ним оказался на 20% меньше, чем во втором квартале прошлого года, пишет dv.ee.
22.07.2020, 07:00
Эстонский рынок недвижимости упал на 20%
Это на 12% меньше по сравнению с первым кварталом нынешнего года. Наблюдаются и признаки восстановления: в июне количество сделок упало всего на 1%, по сравнению с июнем прошлого года.
Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Таллинне составила во втором квартале 2668 евро. Это на 7% выше, чем год назад. Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке составила 1791 евро, что на 0,4% больше, чем в прошлом году.
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