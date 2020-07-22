Эстонский рынок недвижимости упал на 20%

Это на 12% меньше по сравнению с первым кварталом нынешнего года. Наблюдаются и признаки восстановления: в июне количество сделок упало всего на 1%, по сравнению с июнем прошлого года.

Средняя цена квадратного метра новой квартиры в Таллинне составила во втором квартале 2668 евро. Это на 7% выше, чем год назад. Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке составила 1791 евро, что на 0,4% больше, чем в прошлом году.

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