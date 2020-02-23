Архитектор Томоми Хайаши, который участвовал в проектировании Эстонского национального музея и Музея оккупаций, в интервью изданию Eesti Päevaleht сказал, что у архитектуры есть несколько важных компонентов, в том числе исторический.
Эстонско-японский архитектор: если в Эстонии исчезнет советская архитектура, будет жаль
По его словам, очень важно энергосбережение дома. “Дом должен быть теплым. При этом следует продумать и долгосрочность материала, и конструктивные принципы здания. Тогда, возможно, в будущем будет легче. Мне кажется, что с одной стороны все постоянно становится сложнее, но с другой — появляются новые возможности”.
Хаяши отмечает, что красота в архитектуре является важным компонентом, но не единственным: “Здание выполняет определенную задачу, и это должно работать. Достижение красоты — один из компонентов, исходя из которого мы можем сказать, что это хорошая архитектура”.
“Мне кажется, что архитектурная красота уже с античного времени означала в традиционном смысле красоту пропорций. В последние несколько десятков лет о красоте пропорций говорится мало. Но не исключено, что в будущем этому начнут уделять больше внимания. Человеческий глаз видит, что красиво. Одна вещь, при помощи которой измеряются пропорции, — это золотое сечение. Малейшие отклонения вызывают неудобства, бросаются в глаза. И многие архитекторы способны при строительстве замечать неточности даже в несколько миллиметров”.
Говоря о любимых районах в Таллинне, эксперт называет Старый город, а также “деревянные зоны”, например, Кассисаба и Каламая. “Там тоже все дело в пропорциях, в человеколюбивых масштабах. Дерево как материал также указывает на то, что это, так скажем, мягкий район”, — отмечает он.
По мнению Хаяши, когда в городском пространстве все дома выдержаны в одном стиле, — это скучно. “Если все городское пространство происходит из одного и того же времени, это скучно”. Архитектор убежден, что в городе должны сочетаться различные эпохи и архитекторский почерк.
“Если сравнивать эстонскую архитектуру с японской, то вследствие войны и сильных пожаров там очень трудно найти здания старше 100 лет. Есть отдельные хорошо сохранившиеся храмы и представительские здания — некоторым из них может быть 200 лет — , но зданий разных эпох мало”.
“Большая часть домов в центре Токио построены в последние 50 лет. В такой среде сложно вычленить историю в ее наглядном виде. В Европе история видна. Это — сильная сторона европейских городов. Некоторые, конечно, иронично говорят, что история — это все, что осталось у европейцев, но если и она исчезнет, будет очень жаль. В таком случае мы уже не сможем почувствовать, как пришли к тому, что имеем сейчас”.
“Если исчезнет советская архитектура, будет тоже жаль. Я не рос здесь в советское время, поэтому нейтрально отношусь к этому. Но молодое поколение, которое те времена не застало, в случае потери этой архитектуры, лишатся одной из возможностей ориентирования в своем идентитете”, — уверен Хаяши.
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