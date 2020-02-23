Эстонско-японский архитектор: если в Эстонии исчезнет советская архитектура, будет жаль

По его словам, очень важно энергосбережение дома. “Дом должен быть теплым. При этом следует продумать и долгосрочность материала, и конструктивные принципы здания. Тогда, возможно, в будущем будет легче. Мне кажется, что с одной стороны все постоянно становится сложнее, но с другой — появляются новые возможности”.

Хаяши отмечает, что красота в архитектуре является важным компонентом, но не единственным: “Здание выполняет определенную задачу, и это должно работать. Достижение красоты — один из компонентов, исходя из которого мы можем сказать, что это хорошая архитектура”.

“Мне кажется, что архитектурная красота уже с античного времени означала в традиционном смысле красоту пропорций. В последние несколько десятков лет о красоте пропорций говорится мало. Но не исключено, что в будущем этому начнут уделять больше внимания. Человеческий глаз видит, что красиво. Одна вещь, при помощи которой измеряются пропорции, — это золотое сечение. Малейшие отклонения вызывают неудобства, бросаются в глаза. И многие архитекторы способны при строительстве замечать неточности даже в несколько миллиметров”.



Говоря о любимых районах в Таллинне, эксперт называет Старый город, а также “деревянные зоны”, например, Кассисаба и Каламая. “Там тоже все дело в пропорциях, в человеколюбивых масштабах. Дерево как материал также указывает на то, что это, так скажем, мягкий район”, — отмечает он.