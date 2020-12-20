Хотя многие все еще используют устаревший термин “прописка”, правильнее было бы говорить о регистрации места жительства или об уведомлении о месте жительства, которое дает жильцу определенные права и обязанности, пояснила исполнительный директор портала недвижимости Kinnisvara24.ee Катрин Арон.
Это не прописка! Ответы на вопросы, права и обязанности в связи с регистрацией места жительства
Регистрация места жительства регулируется главой 10 Закона о регистре народонаселения, которая предусматривает обязанность каждого регистрировать свое местожительство в регистре народонаселения. Изменить свой адрес можно в электронном регистре народонаселения, посетив местное самоуправление или уведомив об этом местное самоуправление по электронной или обычной почте.
Подходит ли для регистрации любой адрес?
В качестве места жительства может быть зарегистрировано жилье, которое используется для постоянного проживания: обычно это квартира, дом или часть дома. Если человек желает зарегистрировать свое место жительства по адресу, не являющемуся жилым помещением — например, в офисном здании или гостинице — по закону это возможно, если лицо докажет, что помещение реально используется в качестве жилища. При этом важно, чтобы помещение также соответствовало требованиям к жилым помещениям, установленным в Riigi Teataja. В основном такие требования касаются размера, входа в помещение и его вентиляции.
Как арендатор может зарегистрировать свое место жительства?
Арендатор самостоятельно регистрирует адрес проживания. Если собственнику недвижимости достаточно указать адрес и свои контактные данные, то арендатор также должен предоставить договор аренды или согласие собственника жилья. Если собственник помещения не дает согласия на внесение адреса принадлежащего ему жилища в регистр народонаселения в качестве адреса лица, указанного в уведомлении о проживании, такое лицо имеет право обратиться в местное самоуправление, которое инициирует процедуру, предусмотренную 11 главой Закона о регистре народонаселения.
Дает ли регистрация места жительства право пользования жильем?
Чтобы использовать жилое помещение, необходимо заключить договор аренды с владельцем, и владелец недвижимости имеет право решать, кто зарегистрирован для проживания в принадлежащих ему в квартире или доме. Регистрация по месту жительства в регистре народонаселения не дает права пользования жилым помещением — это право предоставляется договором аренды или иным документом, подтверждающим согласие собственника.
Нужно ли “выписываться” при переезде?
Если арендатор переезжает, по закону он должен в течение 14 дней сообщить местному самоуправлению о смене места жительства. О новом адресе необходимо уведомить самоуправление по месту жительства. Нет необходимости отдельно сообщать самоуправлению предыдущий адрес, поскольку при регистрации по новому месту жительства старая регистрация автоматически обнуляется. Если срок договора аренды истекает, но нового места жительства еще нет или не получено согласие на регистрацию, арендатор не может сняться с регистрации в предыдущем месте жительства. О снятии с регистрации может ходатайствовать собственник жилья, и в случае удовлетворения такого ходатайства арендатор останется без зарегистрированного места жительства.
Может ли местное самоуправление отказать в регистрации по месту жительства?
Если лицо не является собственником жилища, указанного в уведомлении о проживании, и не имеет договора аренды жилого помещения, согласия собственника жилого помещения или иного документа, подтверждающего право пользования жилым помещением, самоуправление может отказать в регистрации места жительства. Причина отказа также может заключаться в том, что недвижимость не является жилым помещением, и лицо не может доказать, что оно используется в качестве такового. Приведенная в заявлении неполная или неверная информация также может быть причиной отказа.
Сопутствуют ли регистрации по месту жительства имущественные права или обязанности?
Уведомление о проживании не регулирует отношения между частными лицами или имущественные отношения. Собственник недвижимости имеет право пользоваться недвижимостью и заключать с ней сделки. Лицо становится собственником в ходе нотариальной сделки, в процессе чего собственника вносят в крепостную книгу. В случае сложных семейных отношений иногда ошибочно считают, что так называемая “прописка” дает право на собственность, но это не так. Недвижимость принадлежит только лицам, внесенным в крепостную книгу, а не в регистр народонаселения.
Нужно ли вообще регистрировать место жительства?
Хотя регистрация места жительства не дает прав в частноправовых отношениях, например, в отношениях между арендодателем и арендатором, в результате регистрации места жительства возникают различные права и обязанности в отношениях с государством и местным самоуправлением. Например, от адреса зависят выборный округ и место поступления налогов. Социальные услуги также различаются от самоуправления к самоуправлению — например пособие по рождению ребенка или школьное пособие, а также пособие на похороны, право пользоваться общественным транспортом и многие другие услуги, оплачиваемые из бюджета местных самоуправлений.
Интересным примером стала эта весна, когда из-за коронавируса движение между Сааремаа и материком было закрыто, а на Муху и Сааремаа допускали только зарегистрированных там жителей. Это вызвало повышенный интерес к регистрации места жительства на Сааремаа. Последующие проверки показали, что в качестве своего адреса в электронном регистре народонаселения оказалось можно зарегистрировать, например, маяк Кыпу.
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