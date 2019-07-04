“Этот парень покупает люксовые дома на наши деньги”, — работники о новой роскошной недвижимости совладельца Uber

Новый дом Кэмпа расположен в Беверли-Хиллз. Общая площадь особняка превышает тысячу квадратных метров, в нем семь спален. На прилегающем участке есть гостевой коттедж. По информации издания, предпринимателю принадлежат еще несколько домов в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и в Нью-Йорке.

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Новость о приобретении Кэмпом дорогостоящей резиденции разозлила водителей, работающие в системе Uber. “Отличный пример того, как один процент крадет у остальных 99-ти, — заявила The Guardian лос-анджелесская таксистка Николь Мур. — Водители живут в машинах, борются за справедливую оплату труда. Мог бы и поделиться с людьми, которые на самом деле выстроили твою компанию”.

Мур отметила, что она работает в сфере здравоохранения, а возить пассажиров ей приходится в свободное время, чтобы иметь возможность оплачивать жилье — цены на рынке недвижимости Лос-Анджелеса запредельно высоки.

“Этот парень покупает люксовые дома на наши деньги, на деньги, заработанные с огромным трудом и несправедливо у нас отобранные. Это эксплуатация”, — пожаловался изданию другой водитель, Карим Байюми.