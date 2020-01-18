36-летняя Трийн написала в редакцию Naistekas письмо, в котором сказала, что не понимает тех, кто считает Каламая и его окрестности самым вожделенным районом Таллинна:
“Этот район — вчерашний день!” Женщина продала свою квартиру в Каламая, переехала на окраину и очень рада
"Время летит. С момента возрождения района Каламая пошло более десяти лет. Эту веху в прошлом году отметил и творческий городок Теллискиви, который для тамошних хипстеров является своеобразной вишенкой на торте.
Когда мне было 20 с чем-то, то я была категорична: спальные районы исключены, окраины тоже (ну не человек деревни я!) и вообще походят только Каламая или Уус Мааильм. Во время кризиса мне удалось купить квартиру (тут мне надо сказать спасибо родителям, которые помогли с первым взносом) по цене, довольно разумной для Каламая. Хотя стоит отметить, что в то время в этом районе цены на самое дно так и не опустились.
Милая квартирка на улице Тёэстузе. В деревянном доме старой школы, который внешне выглядит так, будто вот-вот рухнет. Но это неважно, так как внутри было уютно. Стиль Каламая он такой и есть! Площадь — 26 м2. Друзьям я преподносила ее как квартиру-студию с открытой кухней, но если честно, то это, скорее, просто большая комната-кухня. Я сделала основательный ремонт, обставила все на свой вкус. Тогда мне казалось, что я буду счастливо жить тут до конца своих дней.
Сейчас у меня этой квартиры нет. Продала прошлой весной. Поскольку к тому времени значительная часть кредита уже была выплачена, то я неплохо заработала. За эти годы цены заметно выросли, да и в отделку я вложила немало.
А купила я квартиру в новостройке, которая по сути находится на границе города. 25-летняя я, наверное, рвала бы на себе волосы, если б узнала об этом. Деревенщина! Но должна сказать, что мне ужасно надоел Каламая. Я езжу на автомобиле, и как там организована парковка — это ужас! Сидеть в пробках не хватает никаких нервов. К тому же, я больше не узнаю тот Каламая, который мне когда-то нравился. Просто прогуляться, познакомится с тем, что тебя окружает. Сейчас все застроили, и хотя я не являюсь экспертом в области архитектуры, могу сказать, что многие дома просто ужасны в прямом смысле этого слова. Полностью дисгармонируют с тамошним городским пространством.
Плюс весь этот шум и прочее. Мой дом находился рядом с одним из популярных баров, где летом на улице пили и было особенно шумно. Очень часто, выходя утром из дома, я находила под своими ногами битые пивные бутылки.
Мне хочется больше покоя и тишины. Я стала больше ценить удобство и современные решения. Кто-то может продолжать считать печное отопление чем-то очень милым, но я придерживаюсь иной точки зрения. К счастью, и коммунальные расходы в новых домах низкие.
Иногда я даже иронизирую, что я из хипстера превратилась в обывателя, но такова жизнь. Многие мои более молодые коллеги по-прежнему бесконечно идеализируют Каламая и его окрестности (Теллискиви, часть Пельгулинна) и даже считают романтичным. Я бы советовала взять в руки калькулятор и посмотреть, насколько в действительности переоценен этот район, не говоря уже о полном отсутствии приватности".
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