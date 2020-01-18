“Этот район — вчерашний день!” Женщина продала свою квартиру в Каламая, переехала на окраину и очень рада

"Время летит. С момента возрождения района Каламая пошло более десяти лет. Эту веху в прошлом году отметил и творческий городок Теллискиви, который для тамошних хипстеров является своеобразной вишенкой на торте.

Когда мне было 20 с чем-то, то я была категорична: спальные районы исключены, окраины тоже (ну не человек деревни я!) и вообще походят только Каламая или Уус Мааильм. Во время кризиса мне удалось купить квартиру (тут мне надо сказать спасибо родителям, которые помогли с первым взносом) по цене, довольно разумной для Каламая. Хотя стоит отметить, что в то время в этом районе цены на самое дно так и не опустились.

Милая квартирка на улице Тёэстузе. В деревянном доме старой школы, который внешне выглядит так, будто вот-вот рухнет. Но это неважно, так как внутри было уютно. Стиль Каламая он такой и есть! Площадь — 26 м2. Друзьям я преподносила ее как квартиру-студию с открытой кухней, но если честно, то это, скорее, просто большая комната-кухня. Я сделала основательный ремонт, обставила все на свой вкус. Тогда мне казалось, что я буду счастливо жить тут до конца своих дней.

Сейчас у меня этой квартиры нет. Продала прошлой весной. Поскольку к тому времени значительная часть кредита уже была выплачена, то я неплохо заработала. За эти годы цены заметно выросли, да и в отделку я вложила немало.