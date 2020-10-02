Euribor ушел далеко в минус. Почему это никак не влияет на большинство эстонских заемщиков?

Хотя шестимесячная ставка Euribor упала на прошлой неделе до исторически наинизшего уровня (-0,473), это никак не влияет на львиную долю взятых в Эстонии кредитов. Причина тому — нынешние кредитные и лизинговые договоры, где отрицательный Euribor учитывается как нулевой.

В 2013 году в Эстонии часть банков начала добавлять в кредитные договоры пункт, по которому в случае отрицательного значения Euribor последний фиксируется на нулевом уровне. Уже в следующем, 2014 году, эта практика стала массовой и появились займы с нулевой процентной ставкой.

Косвенно движение рыночного уровня процентной ставки (или Euribor) связано с финансовой политикой ЕЦБ. Euribor опустился до отрицательного уровня через два месяца после того, как в 2014 году ЕЦБ сделал базовую процентную ставку отрицательной. Но процентная ставка по кредитам банков не идет в минус вслед за ставкой ЕЦБ. Процентная ставка банковского кредита состоит из ставки euribor и из банковской маржи, которая в большинстве случаев остаётся стабильной (Например, если euribor составляет 0,1%, а маржа — 2,5%, то процентная ставка по кредиту будет 2,6%. А когда Euribor ушел в минус, банки в кредитных договорах стали его приравнивать к нулю и всё равно остались при своей марже).

Не считалось возможным

Euribor достиг дна в марте этого года, когда в мире рос страх перед коронавирусом. Тогда опасались, что платежеспособность клиентов и общее состояние экономики из-за коронакризиса ухудшатся и банки могут ограничить выдачу кредитов. ЕЦБ залил банки дешевыми кредитными деньгами и скупил имущество. Euribor вырос в мае до -0,114%, а затем стал снижаться.

Но от этого снижения выигрывают в Эстонии только те клиенты, чьи кредитные договоры были подписаны до изменений 2013 года, когда считалось невозможным снижение базовой процентной ставки до отрицательных значений.

Если в начале 2013 года кредитно-лизинговый портфель эстонских банков оценивался почти в 15 млрд евро, то к 2019 году от этих кредитов осталось менее четырех млрд. В то же время кредиты с нулевым процентом выросли практически с нуля до почти 16 млрд евро. Таким образом кредиты, на которые оказывает влияние падение Euribor в минус, составляют примерно пятую часть всего кредитного портфеля.