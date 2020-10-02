Политика Европейского центробанка (ЕЦБ) по удержанию низких процентных ставок влияет только на пятую часть кредитного портфеля эстоноземельцев.
Euribor ушел далеко в минус. Почему это никак не влияет на большинство эстонских заемщиков?
Хотя шестимесячная ставка Euribor упала на прошлой неделе до исторически наинизшего уровня (-0,473), это никак не влияет на львиную долю взятых в Эстонии кредитов. Причина тому — нынешние кредитные и лизинговые договоры, где отрицательный Euribor учитывается как нулевой.
В 2013 году в Эстонии часть банков начала добавлять в кредитные договоры пункт, по которому в случае отрицательного значения Euribor последний фиксируется на нулевом уровне. Уже в следующем, 2014 году, эта практика стала массовой и появились займы с нулевой процентной ставкой.
Косвенно движение рыночного уровня процентной ставки (или Euribor) связано с финансовой политикой ЕЦБ. Euribor опустился до отрицательного уровня через два месяца после того, как в 2014 году ЕЦБ сделал базовую процентную ставку отрицательной. Но процентная ставка по кредитам банков не идет в минус вслед за ставкой ЕЦБ. Процентная ставка банковского кредита состоит из ставки euribor и из банковской маржи, которая в большинстве случаев остаётся стабильной (Например, если euribor составляет 0,1%, а маржа — 2,5%, то процентная ставка по кредиту будет 2,6%. А когда Euribor ушел в минус, банки в кредитных договорах стали его приравнивать к нулю и всё равно остались при своей марже).
Не считалось возможным
Euribor достиг дна в марте этого года, когда в мире рос страх перед коронавирусом. Тогда опасались, что платежеспособность клиентов и общее состояние экономики из-за коронакризиса ухудшатся и банки могут ограничить выдачу кредитов. ЕЦБ залил банки дешевыми кредитными деньгами и скупил имущество. Euribor вырос в мае до -0,114%, а затем стал снижаться.
Но от этого снижения выигрывают в Эстонии только те клиенты, чьи кредитные договоры были подписаны до изменений 2013 года, когда считалось невозможным снижение базовой процентной ставки до отрицательных значений.
Если в начале 2013 года кредитно-лизинговый портфель эстонских банков оценивался почти в 15 млрд евро, то к 2019 году от этих кредитов осталось менее четырех млрд. В то же время кредиты с нулевым процентом выросли практически с нуля до почти 16 млрд евро. Таким образом кредиты, на которые оказывает влияние падение Euribor в минус, составляют примерно пятую часть всего кредитного портфеля.
Экономисты Банка Эстонии подсчитали, что частные лица и предприятия, имеющие так называемые "старые" кредитные договоры, с конца 2015 года до конца июня 2020 года сберегли благодаря отрицательному Euribor около 75 млн евро.
Интерес к новым возможностям
В то же время низкие и отрицательные процентные ставки не сократили сбережения эстонских хозяйств. Так как банки не ввели для своих клиентов отрицательные процентные ставки по депозитам, Банк Эстонии не видит прямого негативного влияния отрицательных процентных ставках на эстонских вкладчиков.
Однако в ситуации, когда банки или вообще не платят по срочным вкладам процента или он маленький, сберегательная политика людей изменилась. Сбережения людей растут, но деньги держат на расчетных счетах. Доля срочных вкладов сократилась, инвестиционные вклады почти исчезли с рынка.
В то же время вырос интерес к другим вариантам размещения финансов. Поэтому в последние годы резко увеличилась популярность менее зарегулированных возможностей размещения денег, таких как сберегательные и кредитные общества, компаний по совместному финансированию. Несколько выросло инвестирование на рынке ценных бумаг.
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