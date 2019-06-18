Фильм Нолана подогревает интерес к недвижимости в Ласнамяэ. Не исключен рост цен!

По словам руководителя по маркетингу портала Kinnisvara24.ee Лауры Таммеорг, имидж и освещение в СМИ влияют на региональные цены на недвижимость достаточно сильно.

“Например, улучшение имиджа Каламая и рост его популярности десять лет назад до неузнаваемости изменили район — сегодня расположенные там квартиры могут стоить как целый частный дом. Вместе с тем, например, в Копли и Ласнамяэ потенциал для развития все еще большой. Согласно свежим данным Департамента статистики, в Пыхья-Таллинне и Ласнамяэ живут люди с более низким уровнем доходов, эти районы меньше ценятся, состояние недвижимости здесь хуже в сравнении с другими частями города, и все это отражается на ценах”, — сказала она.

Таммеорг добавила, что фильм всемирно известного режиссера привлечет к Ласнамяэ столь необходимое внимание: “Даже если фильм покажет район в не самых светлых тонах, не стоит забывать, что Ласнамяэ — своего рода символ эпохи. Монотонная архитектура является его отличительной чертой. Фильм и связанное с ним освещение в СМИ могут зародить интерес к недвижимости в районе среди целевых групп, которые раньше о Ласнамяэ ничего и не слышали”.