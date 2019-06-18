Легендарный режиссер Кристофер Нолан планирует съемки фильма в Таллинне в окрестностях Лаагна теэ, поскольку его привлекла архитектура Ласнамяэ. И хотя съемки фильма приведут к изменениям в организации движения и помешают повседневной жизни горожан, это отличная реклама, поскольку в центре внимания оказывается район и расположенные в районе здания. В результате цены на недвижимость могут вырасти, сообщает Kinnisvara24.
Фильм Нолана подогревает интерес к недвижимости в Ласнамяэ. Не исключен рост цен!
По словам руководителя по маркетингу портала Kinnisvara24.ee Лауры Таммеорг, имидж и освещение в СМИ влияют на региональные цены на недвижимость достаточно сильно.
“Например, улучшение имиджа Каламая и рост его популярности десять лет назад до неузнаваемости изменили район — сегодня расположенные там квартиры могут стоить как целый частный дом. Вместе с тем, например, в Копли и Ласнамяэ потенциал для развития все еще большой. Согласно свежим данным Департамента статистики, в Пыхья-Таллинне и Ласнамяэ живут люди с более низким уровнем доходов, эти районы меньше ценятся, состояние недвижимости здесь хуже в сравнении с другими частями города, и все это отражается на ценах”, — сказала она.
Таммеорг добавила, что фильм всемирно известного режиссера привлечет к Ласнамяэ столь необходимое внимание: “Даже если фильм покажет район в не самых светлых тонах, не стоит забывать, что Ласнамяэ — своего рода символ эпохи. Монотонная архитектура является его отличительной чертой. Фильм и связанное с ним освещение в СМИ могут зародить интерес к недвижимости в районе среди целевых групп, которые раньше о Ласнамяэ ничего и не слышали”.
Ласнамяэская “канава” и здания района уже появлялись в кино, когда именно здесь снимали отечественный художественный фильм “Осенний бал”. Аналогичным образом, фильмы привлекали внимание и к другим регионам Эстонии, к их типичной архитектуре и объектам.
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