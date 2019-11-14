Введение дополнительных государственных гарантий на покупку жилья в сельских регионах помогло бы стимулировать развитие экономики в целом. Об этом заявили финансовые эксперты Credit Union House, комментируя планы правительства по разработке пакет мер для поддержки семей, желающих приобрести жилье за пределами Таллинна и Тарту. Министерство экономики и коммуникаций должно разработать соответствующие предложения к февралю 2020 года.
Финансовые эксперты: государственные гарантии на покупку жилья в регионах помогут стимулировать экономику
“По статистике Земельного департамента, 55% всех сделок с недвижимостью было совершено в Харьюмаа, 12% — в Тартумаа. Очевидно, что если правительство пойдет на введение дополнительных государственных гарантий на покупку недвижимости в менее популярных регионах, то это позитивно скажется на развитии экономики всей страны”, — заявил председатель правления Credit Union House Максим Сорокин.
По его словам, кроме поддержки бизнеса, для эффективной реализации программы регионального развития необходимо поддержать людей, готовых переселиться в небольшие населенные пункты. “Учитывая не слишком высокую ликвидность сельской недвижимости, при оформлении кредитов банки на сегодняшний день требуют либо дополнительный залог, либо более высокий процент самофинансирования, что для многих является непреодолимым препятствием. Ситуацию помогло бы улучшить появление государственной гарантии со стороны, например, фонда KredEx, который уже сейчас выступает поручителем при оформлении жилищных кредитов для молодых специалистов, молодых семей и некоторых других категорий заемщиков”, — пояснил Максим Сорокин.
Глава Credit Union House уверен, что хорошим примером решения таких проблем является предоставление государственной поддержки для улучшения жилищных условий многодетных семей с низким доходом: “С 6 мая KredEx начал выдавать эти пособия, и общая сумма, выделяемая на эти цели, превысит в этом году три миллиона евро. Будем надеяться, что в следующем году похожая программа будет запущена и для жителей сельских регионов”.
Credit Union House — основанная в 2005 году группа компаний, деятельностью которой является инвестирование в недвижимость, кредитные портфели и финансирование бизнес-проектов в таких сферах предпринимательства, как недвижимость, строительство, торговля и промышленность. Предприятия группы входили в список быстро растущих компаний Gaselli TOP. Несколько лет подряд возглавляли ТОП фирм недвижимости по версии Äripäev.
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