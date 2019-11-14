Финансовые эксперты: государственные гарантии на покупку жилья в регионах помогут стимулировать экономику

“По статистике Земельного департамента, 55% всех сделок с недвижимостью было совершено в Харьюмаа, 12% — в Тартумаа. Очевидно, что если правительство пойдет на введение дополнительных государственных гарантий на покупку недвижимости в менее популярных регионах, то это позитивно скажется на развитии экономики всей страны”, — заявил председатель правления Credit Union House Максим Сорокин.

По его словам, кроме поддержки бизнеса, для эффективной реализации программы регионального развития необходимо поддержать людей, готовых переселиться в небольшие населенные пункты. “Учитывая не слишком высокую ликвидность сельской недвижимости, при оформлении кредитов банки на сегодняшний день требуют либо дополнительный залог, либо более высокий процент самофинансирования, что для многих является непреодолимым препятствием. Ситуацию помогло бы улучшить появление государственной гарантии со стороны, например, фонда KredEx, который уже сейчас выступает поручителем при оформлении жилищных кредитов для молодых специалистов, молодых семей и некоторых других категорий заемщиков”, — пояснил Максим Сорокин.