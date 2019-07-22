Эстонская недвижимость пользуется большой популярностью у финнов и в первую очередь северные соседи высоко ценят приморские кварталы центра Таллинна и новые проекты в зоне порта: финны предпочитают каменные дома, высокие потолки и паркет “ёлочка”, но с осторожностью относятся к газовому отоплению.
Финны охотно покупают недвижимость в Таллинне: какую и зачем?
Бурно развивающиеся в центре Таллинна на берегу моря девелоперские проекты становятся настоящим хитом среди жителей Финляндии, желающих инвестировать в эстонскую недвижимость. По словам Тимофея Суконкина, владельца эстонского застройщика Estmak Capital, развивающего жилые и коммерческие площади у Адмиралтейского бассейна, более половины квартир Домов на променаде проданы именно финским покупателям.
“Во-первых, финнов привлекает этот район, то есть близость порта и Старого города. Во-вторых, свою роль играет и тот факт, что в новом портовом центре Таллинна строится не так уж и много нового жилья — в основном здешние проекты делают упор на коммерческие площади, что превращает здешние квартиры в очень привлекательные инвестиционные объекты”, — прокомментировал Суконкин.
Исполнительный руководитель жилых площадей бюро недвижимости Uus Maa Кристи Дёмин также подтверждает, что припортовый район — первый критерий для финнов при выборе объектов для инвестиции в таллиннскую недвижимость. “Для финнов важно, чтобы и порт, и Старый город находились на расстоянии пешей прогулки, также новой тенденцией становятся районы Ротерманна, Каламая и Ноблесснера”, — прокомментировала Дёмин.
По ее словам, финны покупают квартиры в Таллинне по двум причинам: либо в качестве инвестиции, либо в качестве второго дома. “Предпочтение отдается новым квартирам, но есть и ценители исторической архитектуры, которые любят высокие потолки, оригинальный паркет “ёлочка” и т.д. Жилье в деревянных домах привлекает скорее ярых фанатов, а средний финн все же предпочитает каменные дома”, — добавила она.
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По словам владельца Estmak Capital, новые проекты недвижимости позволяют комбинировать современное качество строительства и инновационные решения, создавая при этом интерьеры, не уступающие грандиозным историческим зданиям. Финские покупатели ждут от недвижимости соответствия современным тенденциям: чистый скандинавский стиль отделки, деревянные материалы и природный камень, дубовый паркет “ёлочка”, просторные планировки до шести метров высотой, террасы и т.д.
“При этом финны недолюбливают распространенное в Таллинне газовое отопление, поэтому мы сделали выбор в пользу энергетических свай — таким образом Дома на променаде стали первыми многоквартирными домами в Эстонии, извлекающими энергию из расположенных на глубине 20 метров свай. Такие решения финский инвестор ценит высоко”, — добавил Суконкин.
Кристи Дёмин также отметила, что в целом интерес иностранцев к эстонской недвижимости в последние годы вновь начал расти и на рынке много инвесторов, скупающих квартиры десятками и делающих ставку на крайне оживленный таллиннский рынок съемного жилья.
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