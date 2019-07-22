Финны охотно покупают недвижимость в Таллинне: какую и зачем?

Бурно развивающиеся в центре Таллинна на берегу моря девелоперские проекты становятся настоящим хитом среди жителей Финляндии, желающих инвестировать в эстонскую недвижимость. По словам Тимофея Суконкина, владельца эстонского застройщика Estmak Capital, развивающего жилые и коммерческие площади у Адмиралтейского бассейна, более половины квартир Домов на променаде проданы именно финским покупателям.

“Во-первых, финнов привлекает этот район, то есть близость порта и Старого города. Во-вторых, свою роль играет и тот факт, что в новом портовом центре Таллинна строится не так уж и много нового жилья — в основном здешние проекты делают упор на коммерческие площади, что превращает здешние квартиры в очень привлекательные инвестиционные объекты”, — прокомментировал Суконкин.

Исполнительный руководитель жилых площадей бюро недвижимости Uus Maa Кристи Дёмин также подтверждает, что припортовый район — первый критерий для финнов при выборе объектов для инвестиции в таллиннскую недвижимость. “Для финнов важно, чтобы и порт, и Старый город находились на расстоянии пешей прогулки, также новой тенденцией становятся районы Ротерманна, Каламая и Ноблесснера”, — прокомментировала Дёмин.