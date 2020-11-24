ФОТО | 17-этажная высотка в центре Таллинна получит новое название и два дополнительных этажа

Девелопер расположенного по адресу Маакри, 23a 17-этажного здания площадью 10 000 м2 Fausto Capital начнет строительные работы в конце текущего года, и по планам реновация закончится в четвертом квартале 2021 года.

Для поисков якорного арендатора Maakri HUB идут активные переговоры с несколькими предприятиями. Концепция Fausto Capital — собрать в Maakri HUB ИТ-предприятия, но это не исключает переезда в здание и предприятий других сфер.

На первом этаже здания появится ресторан и зона общего пользования для собраний. Точное расположение помещений и решения внутренней отделки офисов разработают в сотрудничестве с арендаторами. Во дворе дома на улице Маакри появится маленький зеленый оазис с уютным освещением и зоной отдыха. В Maakri HUB построят велосипедную парковку с раздевалками и пункты зарядки электросамокатов. Вопрос парковки можно решить, используя парковки Europarkla, где арендаторы могут парковаться значительно дешевле.

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