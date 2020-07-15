ФОТО | 2500 евро за ночь! На время этапа ЧМ по авторалли жилье в Южной Эстонии сдают за бешеные деньги

По словам одного из организаторов Rally Estonia, который пройдет с 4 по 6 сентября, Тармо Хыбе, главная цель впервые проходящего в Эстонии этапа чемпионата мира по авторалли в том, чтобы создать хорошее впечатление о стране. Это означает, что если даже билеты могут стать дефицитным товаром, их цены держат в пределах разумного.

До жителей Южной Эстонии эта памятка не дошла: цены на размещение быстро поднялись до чудовищной высоты, самая высокая из них — 3500 евро/ночь! Eesti Ekspress расспросил,что нашло на предлагающих размещение в Тартумаа, Пылвамаа и Валгамаа и надеются ли найти клиентов за указанную цену.

Дом, Тарту. 2490 евро/ночь

Foto: © Rally Estonia 2020

“Сейчас еще не интересовались. Чем ближе будет эта дата, тем ниже будет цена. В этом отношении продан он будет в любом случае. Если кто-то за такие деньги возьмет ночлег, то, следовательно, не перегнули”.

Двухкомнатная квартира в Тарту. 1200 евро/ночь

Foto: © Rally Estonia 2020

“Нет, на самом деле не штурмуют. Ну, если кто-то захочет, то… Кто захочет, тот захочет”.

Ранчо в Тартумаа. 2000 евро/ночь*

Foto: © Rally Estonia 2020

“Сейчас не интересовались, но ведь это будет видно. В этом отношении, что наше предложение для десяти человек, 200 евро/человек, туда входит размещение, гриль-домик, купальные бочки, бильярдная… В случае такого мероприятия, я думаю, что это не много”.

Бокс рядного дома в Тарту. 1500 евро/ночь

Foto: © Rally Estonia 2020

“Ведь эта цена не окончательная, просто попробуем сначала, и если не пойдет, то можем и снизить. Какие-то финны уже интересовались через знакомых, да. Ну, другие не находятся в 500 метрах от ралли-парка! Некоторые находятся в Пухья или вообще дальше. Поскольку речь идет о собственном доме — сами мы с семьей поедем в Камбья смотреть ралли, — то не хотелось бы просто так тоже отдавать. Потом какие-нибудь сумасшедшие фанаты ралли. Не хотелось бы вернуться так, что дом перевернут вверх дном”.

Пятикомнатная квартира в Отепя. 60 евро/ночь.

Foto: © Rally Estonia 2020

“Ну, я не знаю, 60 евро — это такая сумма, которая пришла в голову. Я даже не смотрела цены на другие квартиры. Увидела статью, что кликни на ссылку и сможешь добавить свое размещение на время ралли. Подумала, что почему бы и нет. Это такая квартира, где я сама ночую очень редко, бабушка и кот находятся там только сейчас. Цену придумала совершенно с ходу, даже мужу не сказала. Пять мейлов пришло за два дня, пять разных групп. Никто еще ничего конкретного не сказал. Мое условие было, что половину суммы нужно заплатить в качестве предоплаты. После этого никто не ответил. Задним числом, конечно, видела, сколько люди просят за размещение. Особо ничего об этом не думаю. Просить, конечно, можно, дурак тот, кто заплатит. Я не знаю, найдут ли они теперь кого-то. Я уже прорекламировала за 60 евро”.