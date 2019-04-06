ФОТО | 300 квадратов в 5-ти комнатах и отсутствие ипотек — ценная недвижимость Евгения Осиновского

Дорога на работу у председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского (33) занимает в лучшем случае несколько минут. И нет разницы, путь лежит в здание правительства на Тоомпеа или в дом Стенбока. Евгений Осиновский является владельцем чуть большей, чем средняя по размеру, квартиры на Тоомпеа, расположенной в историческом доме между этими двумя правительственными зданиями, пишет Kroonika.
Площадь 5-комнатной квартиры политика в строительном регистре зарегистрирована как 299,4 м2. Если поделить названные 300 м2 на 5, то на одну комнату выходит площадь, соизмеримая с размером средней 2-3 комнатной квартиры в Эстонии — примерно 60 м2.
Так как дом, в котором находится квартира, расположен у самого подножия Тоомпеа, из окон открываются завораживающие виды на парк Шнелли, пруд, Балтийский вокзал и железную дорогу, ставшую источником оглушительного финансового успеха одного из самых богатых людей в Эстонии Олега Осиновского (52), отца Евгения.
Фото: Ардо Кальювеэ
На данный момент неизвестно, каким почетным купцам и бургомистрам довелось жить в прошлом столетии в квартире Евгения, однако с 2002 года жилье находилось во владении исключительно vip-персон. Именно с этого года владельцем квартиры являлся политик Ээрик-Нийлес Кросс (51) со своей супругой Терье Кросс (47). 8 лет спустя обладание общим имуществом было закончено и Ээрик-Нийлес стал единоличным собственником жилплощади. Примерно в то же время супруги Кросс оформили развод и прекратили имущественные отношения, связанные с их совместной собственностью.
Фото: Ардо Кальювеэ
Менее чем через год Ээрик-Нийлес Кросс продал квартиру супруге Олега Осиновского — матери Евгения — Ирине Осиновской (53). Прошлым летом в ходе бракоразводного процесса между Олегом и Ириной Осиновскими квартира перешла во владение их сына Евгения.
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Сам Евгений в одной из серий цикла предвыборных передач “Собеседование” поведал Delfi TV о том, что он не имеет банковских обязательств. Если еще во времена владения квартирой Ээриком-Нийлес Кроссом недвижимость была обременена ипотеками в размере нескольких миллионов крон, то с 2011 года, когда квартира перешла Ирине Осиновской, все ипотеки были прекращены.
Фото: Эрленд Стауб
В собственности супруги Евгения Трийну Осиновски (34), младшего сотрудника центра по межкультурным исследованиям Таллиннского университета, недвижимость не значится.
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