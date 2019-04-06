ФОТО | 300 квадратов в 5-ти комнатах и отсутствие ипотек — ценная недвижимость Евгения Осиновского

Площадь 5-комнатной квартиры политика в строительном регистре зарегистрирована как 299,4 м2. Если поделить названные 300 м2 на 5, то на одну комнату выходит площадь, соизмеримая с размером средней 2-3 комнатной квартиры в Эстонии — примерно 60 м2.

Так как дом, в котором находится квартира, расположен у самого подножия Тоомпеа, из окон открываются завораживающие виды на парк Шнелли, пруд, Балтийский вокзал и железную дорогу, ставшую источником оглушительного финансового успеха одного из самых богатых людей в Эстонии Олега Осиновского (52), отца Евгения.

Фото: Ардо Кальювеэ

На данный момент неизвестно, каким почетным купцам и бургомистрам довелось жить в прошлом столетии в квартире Евгения, однако с 2002 года жилье находилось во владении исключительно vip-персон. Именно с этого года владельцем квартиры являлся политик Ээрик-Нийлес Кросс (51) со своей супругой Терье Кросс (47). 8 лет спустя обладание общим имуществом было закончено и Ээрик-Нийлес стал единоличным собственником жилплощади. Примерно в то же время супруги Кросс оформили развод и прекратили имущественные отношения, связанные с их совместной собственностью.

Фото: Ардо Кальювеэ