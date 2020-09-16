ФОТО | 90 съемных квартир, тренажерный зал и общинный сад. Смотрите, как выглядит новый доходный дом В Мустамяэ

Этот дом является уникальным благодаря концепции коливинга — для жильцов созданы удобные возможности для совместного времяпровождения и формирования обстановки сообщества.

В построенном компанией Scandium Kinnisvara доме Newton Stuudiod предлагается четыре типа съемных студий, жить в которых можно будет как одному, так и вдвоем — парой или вместе с другом или подругой. Кроме съемных квартир в доме Newton имеется предназначенный для съемщиков тренажерный зал, зона для игры в настольный теннис и просмотра телевизора, а также прачечная. Во дворе обустроена уютная терраса, парк, велосипедная парковка, место для хранения самокатов, а также общинный горшечный сад. На расположенном ниже уровня земли этаже расположена автомобильная парковка.

Этот дом является особенным благодаря тому, что жизнь в нем организована на основе концепции коливинга. Коливинг означает целенаправленное создание общины в доме, в котором проживают люди, обладающие схожим образом мышления и поведения. В Newton для этого предусмотрены различные общие помещения, такие как помещения для игры в настольный теннис, тренажерный зал и общинный сад. Кроме этого в доме проводятся предназначенные для жильцов совместные мероприятия, от вечеров настольных игр, до тематических вечеринок и просмотров фильмов.

Калле Арон, партнер и менеджер по развитию Scandium Kinnisvara: “В Scandium мы всегда стремились создавать в доходных домах общие пространства, в которых люди могли бы заниматься важными делами с удобством и экономя время. Основываясь на концепции коливинга, мы пошли еще дальше, предусмотрев помещения, которые сводили бы людей вместе, предлагали развлечения и возможность познакомиться со своими соседями. Наша цель — предложить для молодых людей, которые еще только переезжают в Таллинн, возможность сформировать общину, а в дальнейшем уже и круг друзей, с которыми можно было бы создавать новые стартапы, развивать предпринимательство в Эстонии и реализовывать проекты, способные менять мир”.

Ильдико Сиймон, менеджер по бизнес-направлению коливинга: “В целом, Newton можно охарактеризовать как новаторскую концепцию размещения. Жить здесь можно столько, сколько требуется — хоть неделю, хоть несколько лет. Все студии полностью меблированы, что делает переезд быстрым и удобным. В шкафах есть даже принадлежности для приготовления еды, не говоря уже об Интернете, доступном во всем доме. В качестве управляющего дома мы также заботимся и о том, чтобы здесь регулярно происходили интересные мероприятия, и чтобы концепции коливинга в Эстонии был действительно придан новый импульс”.