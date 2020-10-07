07.10.2020, 08:00

ФОТО | Бассейн для вечеринок, джакузи в спальне и дорогие картины. Эстонский музыкант восстановил бывшую виллу криминального авторитета


Яанус Хямарсоо
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ФОТО | Бассейн для вечеринок, джакузи в спальне и дорогие картины. Эстонский музыкант восстановил бывшую виллу криминального авторитета
KALAMAJAST VIIMSISSE Marko elas varem Kalamajas, kus ta aastaid tagasi ostis kehvas seisus ja ehitas ise uuesti üles kaks korterit, mille korraliku kasumiga maha müüs et osta endale maja Viimsis. Lisaks võttis veel laenu, mida on jäänud maksta 30 000 euro ringis.Külli Rummel

”Летом было много вечеринок у бассейна. За два месяца я надоел всем соседям”, — смеется Марко Атсо, который раньше играл на барабанах в популярной эстонской группе Metsatöll, а теперь делает то же самое в ансамбле Must Hunt, пишет Kroonika.

Марко Атсо (46) переехал в расположенный в Виймси частный дом, ранее принадлежавший криминальному авторитету Михаилу Горбачеву, в последний день 2015 года. Дом общей площадью в 311 м2 он приобрел у жены известного психолога и основателя первого в Эстонии телефона доверия Энно Селиранда. Та в свою очередь ранее купила недвижимость у вдовы Михаила Горбачева.

ÕUEL Vaade eramule ja basseinile õuekamina esiselt. Külli Rummel
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”Меня в этом доме все устроило. Мне здесь хорошо”, — говорит Марко.

Бассейн как место для вечеринок

Он прожил здесь уже пять лет, но комплекс с уличным бассейном и камином восстановил только этой весной, когда люди из-за коронавируса оказались заперты в своих жилищах.

”Так хорошо и приятно расслабиться. Не понимаю, почему я сразу не починил открытый бассейн”, — говорит музыкант. По его словам, бассейном, судя во всему, не пользовались со времен Горбачева.

VÄLIBASSEIN tuledes, taamale jääb välikamin. Külli Rummel

”Внутри дома, рядом с баней, был еще один бассейн, а в этом открытом бассейне Горбачев вроде бы купал своих кавказских овчарок, которых, по некоторых данным, было пять” , — рассказывает Марко. Он отчистил комплекс с помощью мойки высокого давления, выровнял стены бассейна и нанес водостойкое покрытие EPO, которым покрывают, например, лестницы и полы.

”Многие считают, что бассейн — это ужасно дорогое удовольствие. Ничего подобного! — утверждает музыкант. — Честно говоря, сначала я не был уверен, подходит ли EPO, но я решил поэкспериментировать и рассудил, что если появятся какие-то трещины, то появятся. Давление на стены и дно бассейна очень сильное, ведь в самом бассейне 20 кубометров, то есть 24 тонны воды. Но все очень хорошо держится и функционирует. И это не дорого — за косарь (тысячу евро) я все привел в порядок”.

ELUTUBA ulatub läbi kahe korruse ja on sama suur nagu keskmine Mustamäe korter – 42 ruutmeetrit. Kuigi majas on ruutmeetreid enam kui 300, ütleb Marko, et tänu maaküttele on eramu küttekulu külmal ajal vaid paarisaja euro ringis. Külli Rummel

Марко отмечает, что даже нет необходимости устанавливать водоочистительную систему, если вы регулярно добавляете в воду хлор и каждые три недели меняете саму воду.

Комната с серебристыми стенами

Расположившуюся на первом этаже столовую с люстрами хозяин оставил практически нетронутой. Он лишь отреновировал двери, заменил наличники и поклеил новые обои. Также он полностью перестроил помещение на первом этаже, в котором находился крытый бассейн.

”Я полностью разрушил это помещение и перестроил заново. Это моя комната. Единственная комната, где я могу заснуть, придя в шесть утра после концерта. Для этого я даже заказал специальные шторы с затемнением”, — рассказывает Марко.

VÕIMAS PLAADIKOGU Marko toas on kesksel kohal trummi­komplekt ja 2903 vinüülplaati. Külli Rummel

Во внутреннем убранстве здесь превалируют темные тона. По словам мужчины, это произошло само собой, поскольку ему нравятся именно темные цвета. Стены при этом покрыты серебристой краской.

”Если ты еще не знаешь, какого оттенка мебель будет у тебя в комнате, то серый цвет может стать выходом, так как с ним сочетаются все цвета”, — поясняет мужчина.

MARKO TUBA Sellesse ruumi sauna kõrval, kus algselt oli sisebassein, tegi Marko oma toa. Siia sai reguleeritav valgus – vastavalt meeleolule on võimalus valida nii tooni kui ka valgustugevust. Külli Rummel

Помимо большого дивана, в комнате расположились ударная установка, граммофон, усилитель, мощные напольные колонки, 2903 виниловых пластинки и телевизор, а также усилители для гитары и бас-гитары.

Во встроенных в стену углублениях с подсветкой расположились виниловые пластинки с автографами всемирно известных рок-исполнителей. Например, альбом ”Iron Fist” Motörhead снабжен автографами трех уже покинувших этот мир участников группы, в том числе ее легендарного лидера Лемми Килмистера.

”У меня около 600 альбомов с автографами. Те, которые я вставил в рамки, самые раритетные”, — поясняет мужчина.

AUKOHAL on Marko trummi- ja muusikakuulamise toas Slayeri trummari Dave Lombardo kingitus talle – autogrammiga taldrik. Külli Rummel
RARITEEDID Ühes valgustatud seinaorvas on eksponeeritud raamitud vinüül­plaadi­ümbrised, millele annavad hindamatu väärtuse legendaarsete bändimeeste autogrammid ja pühendused. Külli Rummel

Праздник на 90 человек

Жилая комната на втором этаже дома двухэтажная. В мансардную ее часть ведет стильная деревянная лестница. Площадь этой комнаты составляет 42 м2 — как одна небольшая квартира в Мустамяэ. Из нее в свою очередь можно попасть в две комнаты поменьше.

”Когда я впервые вошел в гостиную и увидел потолок высотой более шести метров, то сразу понял, что должен купить этот дом. Мне нравится, когда много места и воздуха и когда мало вещей. Мои сердце и душа тогда отдыхают”, — говорит Марко.

KOLMANDALE KORRUSELE ehk katusealusesse viib trepp elutoast. Uksest elutoas saab edasi veel kolme väiksemasse tuppa. Külli Rummel

Всего в доме восемь комнат и три ванные комнаты. ”Жилая комната пустует, сейчас я ее вообще не использую. Она как коридор, через который я просто прохожу, чтобы попасть в мансардную спальню”.

VALVUR Selle arvatavalt Peruust pärit kuju ostis Marko majja kolides tuttavalt mööbliärimehelt koos neoantiikse massiivse mööbliga. Kõik kokku läks maksma 6000 euro ringis. Külli Rummel

Пустуют и некоторые другие помещения. Причина проста: после разрыва с бывшей спутницей жизни Марко оставил многие вещи ей.

ŠEDÖÖVER See Jüri Arraku maal ehib kolmanda korruse sissepääsu. Külli Rummel

”Если к тому времени, как коронавирус снова разбушуется, я не продам дом, то буду устраивать здесь частные концерты и продавать на них билеты”, — смеется Марко.

”Я уже проводил здесь вечеринку, на которой было около девяноста человек. Всех гостей я не знал, но промелькнули хозяева ночного клуба и другие личности. Самое интересное, что ничего не сломалось и ничего не случилось. Даже не разбили ни одного стакана”.

Люксовая комната под крышей

Гостиную на втором этаже Марко оставил нетронутой, а вот третий, мансардный, этаж был полностью преображен. Музыкант построил новую крышу и люкарну. Высота огромной комнаты — четыре-пять метров. В одной ее части находится кровать, посередине — большая душевая в стильном стеклянном боксе, а в другой части — джакузи, рядом с которым расположено окно. Идеальная комбинация, чтобы расслабиться.

ENNE nägi katuse­alune välja nagu ikka üks väike katusealune uberik. Erakogu


MAGAMISTUBA Kui kõrvalasuv lastetuba välja arvata, on kogu Marko uuesti ehitatud katusealune üks suur avatud ruum, kus kesksel kohal seisab voodi, selle kõrval aga klaasist ja peegelseinaga dušš ning mullivann. Külli Rummel


NURGAKE kolmanda korruse magamistoas, kus katuseaken avaneb stiilseks rõduks. Paremale jääb mullivann. Külli Rummel


PEEGLIGA DUŠŠ Keset magamistuba koha leidnud dušiboksi külgi piiravad klaasid, kuid dušisegistiga sein pakub võimaluse imetleda ennast pealaest jalatallani – see on peegelsein. Külli Rummel


ENNE UNNE SUIKUMIST on magamistoas võimalus lõõgastuda mullivannis. Külli Rummel


SENSUAALSELT on õhtusel ajal valgustatud ka magamistuba. Külli Rummel


ISEENDAGA OLEMISE KOHT Õdusa valgustuse on saanud ka esimese korruse tualettruum sauna kõrval. Külli Rummel

Цель Марко заключалась в том, чтобы сделать комнату более роскошной. Помимо освещения, добавляющего чувственности в сумерках, для пола он выбрал дубовый паркет, который положил по диагонали.

”Если у тебя комната в форме трапеции, то результат будет лучше, если положить по диагонали, да и расход материала вместо семи процентов составил всего три. Укладывать по диагонали немного труднее, но и внешний вид более изысканный”, — поясняет он. ”Если ты хочешь добавить в жилье немного роскоши, то выложи пол по диагонали, повесь свисающие на пол сантиметров на 20 шторы и купи более дорогие дверные ручки дверей — так ты недорого добьешься хорошего результата”.

Все своими руками

По специальности Марко является реставратором и дизайнером интерьера.

LÜHTRITEGA Esimese korruse söögitoas säilitas Marko selle algse ilme – puhastas ja toonis vaid uksed, vahetas liistud ja tapeedi. Külli Rummel


KÖÖGIMÖÖBEL oli Marko sõnul ainus, mis talle maja eelmise või eelmiste omanike stiilieelistustest meeldis. Külli Rummel


OMAPÄRA lisab köögile plaaditud töötasapind. Külli Rummel

Он говорит, если ввиду коронакризиса ему придется меньше заниматься музыкой, то он вернется в строительный бизнес.

ÕHTUHÄMARUSES Vaade eramule õue poolt. Külli Rummel


LAUD KAHELE Vein ja välikaminas praksuv tuli loovad romantilise meeleolu. Külli Rummel

Хотя в жизни Марко появилась новая любовь, вместе они пока не живут. Для проживания в одиночку же имеющийся дом слишком велик. Проект нового жилья у Марко уже имеется.

VARUB MÜÜGIKS AEGA Markole üksi on enam kui 300ruutmeetrine maja ilmselgelt liiga suur ja ta on selle 370 000 euro eest müüki paisanud. Muusik teab, et müügiga võib minna aastaid, aga kiiret ei ole tal ka kuhugi. Kui kord see õnnestub, kustutab ta oma väikse laenujäägi ja kavatseb endale ehitada uue, paarisajaruutmeetrise maja. Külli Rummel

”Меня всегда восхищали решения в стиле испанских и американских домов, где большое внимание уделяется удобству, а также возможности проведения вечеринок”, — отмечает мужчина.

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