ФОТО | Бассейн для вечеринок, джакузи в спальне и дорогие картины. Эстонский музыкант восстановил бывшую виллу криминального авторитета

Марко Атсо (46) переехал в расположенный в Виймси частный дом, ранее принадлежавший криминальному авторитету Михаилу Горбачеву, в последний день 2015 года. Дом общей площадью в 311 м2 он приобрел у жены известного психолога и основателя первого в Эстонии телефона доверия Энно Селиранда. Та в свою очередь ранее купила недвижимость у вдовы Михаила Горбачева.

ÕUEL Vaade eramule ja basseinile õuekamina esiselt. Külli Rummel

”Меня в этом доме все устроило. Мне здесь хорошо”, — говорит Марко.

Бассейн как место для вечеринок

Он прожил здесь уже пять лет, но комплекс с уличным бассейном и камином восстановил только этой весной, когда люди из-за коронавируса оказались заперты в своих жилищах.

”Так хорошо и приятно расслабиться. Не понимаю, почему я сразу не починил открытый бассейн”, — говорит музыкант. По его словам, бассейном, судя во всему, не пользовались со времен Горбачева.

VÄLIBASSEIN tuledes, taamale jääb välikamin. Külli Rummel

”Внутри дома, рядом с баней, был еще один бассейн, а в этом открытом бассейне Горбачев вроде бы купал своих кавказских овчарок, которых, по некоторых данным, было пять” , — рассказывает Марко. Он отчистил комплекс с помощью мойки высокого давления, выровнял стены бассейна и нанес водостойкое покрытие EPO, которым покрывают, например, лестницы и полы.

”Многие считают, что бассейн — это ужасно дорогое удовольствие. Ничего подобного! — утверждает музыкант. — Честно говоря, сначала я не был уверен, подходит ли EPO, но я решил поэкспериментировать и рассудил, что если появятся какие-то трещины, то появятся. Давление на стены и дно бассейна очень сильное, ведь в самом бассейне 20 кубометров, то есть 24 тонны воды. Но все очень хорошо держится и функционирует. И это не дорого — за косарь (тысячу евро) я все привел в порядок”.

ELUTUBA ulatub läbi kahe korruse ja on sama suur nagu keskmine Mustamäe korter – 42 ruutmeetrit. Kuigi majas on ruutmeetreid enam kui 300, ütleb Marko, et tänu maaküttele on eramu küttekulu külmal ajal vaid paarisaja euro ringis. Külli Rummel

Марко отмечает, что даже нет необходимости устанавливать водоочистительную систему, если вы регулярно добавляете в воду хлор и каждые три недели меняете саму воду.

Комната с серебристыми стенами

Расположившуюся на первом этаже столовую с люстрами хозяин оставил практически нетронутой. Он лишь отреновировал двери, заменил наличники и поклеил новые обои. Также он полностью перестроил помещение на первом этаже, в котором находился крытый бассейн.