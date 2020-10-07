”Летом было много вечеринок у бассейна. За два месяца я надоел всем соседям”, — смеется Марко Атсо, который раньше играл на барабанах в популярной эстонской группе Metsatöll, а теперь делает то же самое в ансамбле Must Hunt, пишет Kroonika.
ФОТО | Бассейн для вечеринок, джакузи в спальне и дорогие картины. Эстонский музыкант восстановил бывшую виллу криминального авторитета
Марко Атсо (46) переехал в расположенный в Виймси частный дом, ранее принадлежавший криминальному авторитету Михаилу Горбачеву, в последний день 2015 года. Дом общей площадью в 311 м2 он приобрел у жены известного психолога и основателя первого в Эстонии телефона доверия Энно Селиранда. Та в свою очередь ранее купила недвижимость у вдовы Михаила Горбачева.
”Меня в этом доме все устроило. Мне здесь хорошо”, — говорит Марко.
Бассейн как место для вечеринок
Он прожил здесь уже пять лет, но комплекс с уличным бассейном и камином восстановил только этой весной, когда люди из-за коронавируса оказались заперты в своих жилищах.
”Так хорошо и приятно расслабиться. Не понимаю, почему я сразу не починил открытый бассейн”, — говорит музыкант. По его словам, бассейном, судя во всему, не пользовались со времен Горбачева.
”Внутри дома, рядом с баней, был еще один бассейн, а в этом открытом бассейне Горбачев вроде бы купал своих кавказских овчарок, которых, по некоторых данным, было пять” , — рассказывает Марко. Он отчистил комплекс с помощью мойки высокого давления, выровнял стены бассейна и нанес водостойкое покрытие EPO, которым покрывают, например, лестницы и полы.
”Многие считают, что бассейн — это ужасно дорогое удовольствие. Ничего подобного! — утверждает музыкант. — Честно говоря, сначала я не был уверен, подходит ли EPO, но я решил поэкспериментировать и рассудил, что если появятся какие-то трещины, то появятся. Давление на стены и дно бассейна очень сильное, ведь в самом бассейне 20 кубометров, то есть 24 тонны воды. Но все очень хорошо держится и функционирует. И это не дорого — за косарь (тысячу евро) я все привел в порядок”.
Марко отмечает, что даже нет необходимости устанавливать водоочистительную систему, если вы регулярно добавляете в воду хлор и каждые три недели меняете саму воду.
Комната с серебристыми стенами
Расположившуюся на первом этаже столовую с люстрами хозяин оставил практически нетронутой. Он лишь отреновировал двери, заменил наличники и поклеил новые обои. Также он полностью перестроил помещение на первом этаже, в котором находился крытый бассейн.
”Я полностью разрушил это помещение и перестроил заново. Это моя комната. Единственная комната, где я могу заснуть, придя в шесть утра после концерта. Для этого я даже заказал специальные шторы с затемнением”, — рассказывает Марко.
Во внутреннем убранстве здесь превалируют темные тона. По словам мужчины, это произошло само собой, поскольку ему нравятся именно темные цвета. Стены при этом покрыты серебристой краской.
”Если ты еще не знаешь, какого оттенка мебель будет у тебя в комнате, то серый цвет может стать выходом, так как с ним сочетаются все цвета”, — поясняет мужчина.
Помимо большого дивана, в комнате расположились ударная установка, граммофон, усилитель, мощные напольные колонки, 2903 виниловых пластинки и телевизор, а также усилители для гитары и бас-гитары.
Во встроенных в стену углублениях с подсветкой расположились виниловые пластинки с автографами всемирно известных рок-исполнителей. Например, альбом ”Iron Fist” Motörhead снабжен автографами трех уже покинувших этот мир участников группы, в том числе ее легендарного лидера Лемми Килмистера.
”У меня около 600 альбомов с автографами. Те, которые я вставил в рамки, самые раритетные”, — поясняет мужчина.
Праздник на 90 человек
Жилая комната на втором этаже дома двухэтажная. В мансардную ее часть ведет стильная деревянная лестница. Площадь этой комнаты составляет 42 м2 — как одна небольшая квартира в Мустамяэ. Из нее в свою очередь можно попасть в две комнаты поменьше.
”Когда я впервые вошел в гостиную и увидел потолок высотой более шести метров, то сразу понял, что должен купить этот дом. Мне нравится, когда много места и воздуха и когда мало вещей. Мои сердце и душа тогда отдыхают”, — говорит Марко.
Всего в доме восемь комнат и три ванные комнаты. ”Жилая комната пустует, сейчас я ее вообще не использую. Она как коридор, через который я просто прохожу, чтобы попасть в мансардную спальню”.
Пустуют и некоторые другие помещения. Причина проста: после разрыва с бывшей спутницей жизни Марко оставил многие вещи ей.
”Если к тому времени, как коронавирус снова разбушуется, я не продам дом, то буду устраивать здесь частные концерты и продавать на них билеты”, — смеется Марко.
”Я уже проводил здесь вечеринку, на которой было около девяноста человек. Всех гостей я не знал, но промелькнули хозяева ночного клуба и другие личности. Самое интересное, что ничего не сломалось и ничего не случилось. Даже не разбили ни одного стакана”.
Люксовая комната под крышей
Гостиную на втором этаже Марко оставил нетронутой, а вот третий, мансардный, этаж был полностью преображен. Музыкант построил новую крышу и люкарну. Высота огромной комнаты — четыре-пять метров. В одной ее части находится кровать, посередине — большая душевая в стильном стеклянном боксе, а в другой части — джакузи, рядом с которым расположено окно. Идеальная комбинация, чтобы расслабиться.
Цель Марко заключалась в том, чтобы сделать комнату более роскошной. Помимо освещения, добавляющего чувственности в сумерках, для пола он выбрал дубовый паркет, который положил по диагонали.
”Если у тебя комната в форме трапеции, то результат будет лучше, если положить по диагонали, да и расход материала вместо семи процентов составил всего три. Укладывать по диагонали немного труднее, но и внешний вид более изысканный”, — поясняет он. ”Если ты хочешь добавить в жилье немного роскоши, то выложи пол по диагонали, повесь свисающие на пол сантиметров на 20 шторы и купи более дорогие дверные ручки дверей — так ты недорого добьешься хорошего результата”.
Все своими руками
По специальности Марко является реставратором и дизайнером интерьера.
Он говорит, если ввиду коронакризиса ему придется меньше заниматься музыкой, то он вернется в строительный бизнес.
Хотя в жизни Марко появилась новая любовь, вместе они пока не живут. Для проживания в одиночку же имеющийся дом слишком велик. Проект нового жилья у Марко уже имеется.
”Меня всегда восхищали решения в стиле испанских и американских домов, где большое внимание уделяется удобству, а также возможности проведения вечеринок”, — отмечает мужчина.
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