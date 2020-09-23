ФОТО | Бизнесмен планирует построить на полуострове Копли жилой квартал с оперным театром и круизным портом

На прошлой неделе Таллиннское горсобрание инициировало детальную планировку портовой зоны Меэрузе, согласно которой на площади 15,6 гектара планируется построить жилой квартал, коммерческие здания и пристань для 200 яхт.

По замыслу Сиффа, новое здание Национальной оперы “Эстония” должно быть построено в районе порта Беккери, расположенного рядом с Меэрузе, а нынешний грузовой порт станет портом для круизных судов.

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“Развитие недвижимости, каким бы оно ни было, приведет к исчезновению операций с грузами в порту Беккери. В то же время порт останется, а грузовые суда, вероятно, будут заменены круизными судами. В перспективе пассажиры круизных судов могут посещать и оперный театр”, — сказал Сифф ERR.

“Стоимость зависит от того, сколько будет залов. Если к основному залу добавить концертный зал, там будет достаточно места для строительства и конференц-центра, потому что возможности парковки практически не ограничены. Тогда бюджет увеличится, но нужно учитывать от 200 до 300 миллионов евро”, — пояснил Сифф.

AW2 Architects