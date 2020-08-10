ФОТО | Близость к президенту и истории: уникальная летняя мыза в Кадриорге ищет владельца

Деревянная мыза была построена в первой половине XIX века. Ее первым владельцем был известный торговец и промышленник, прибалтийский немец Арнольд Георг Эггерс, который по примеру царя Петра I называл мызу в честь своей жены Клементины. В 1840 году рядом с основным зданием построили господский дом. После реставрации летняя мыза Clementinenthal, вне всякого сомнения, является одной из жемчужин эстонской деревянной архитектуры.



В интерьере гармонично переплелись дух прошлого и современный стиль, образовав одно элегантное и тщательно выверенное целое. На главном этаже летней мызы был сохранен интерьер старой эпохи: элегантные стены природного белого цвета, высокие потолки, окна с фрамугами и шпингалетами, оригинальные филёнчатые двери и уникальный и красивый паркет-елочка, который бережно отреставрировали.



На главном этаже дома располагаются просторное фойе и лестничный холл, большая каминная-переговорная, различного размера кабинеты и рабочие помещения, кухня и подсобные помещения. Наличие каминной создает располагающую и элегантную атмосферу для проведения приемов и собраний. В весенне-осенний период проводить приемы можно как в каминной, так и на терассе (она же зимний сад) или во дворе, в котором много солнца.



На выполненном в современном стиле подвальном этаже расположились комната для отдыха с просторной кухней и подсобные помещения.



На территории комплекса находится и господский дом, в интерьере которого переплетаются скандинавский минимализм, функционализм и крестьянский стиль, инспирированный близостью к земле.



На первом этаже господского дома находятся жилая комната, кухня, кабинет, санитарные помещения и просторный лестничный холл. На втором этаже находятся просторный лестничный холл, три спальни (две из них с гардеробом walk-in), санитарные помещения и сауна. Из одной спальни можно выйти на балкон.



Уличная зона летнего комплекса мысленно поделена на две части: представительский передний сад и уютный задний сад. В последнем расположились беседка, сцена-террасса, кухня и место для разведения костра.

