ФОТО | Более 200 новых квартир: Estonian Business School построит небоскреб в центре Таллинна

Частное высшее учебное заведение Estonian Business School (EBS) планирует сделать 2-х и 5-этажные пристройки к своему главному зданию на улице Лаутери в центре Таллинна, а также построить на прилегающей территории 30-этажную высотку, передает rus.err со ссылкой на ERR.ee.
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Соответствующая детальная планировка была принята столичными властями и 15 мая будет выставлена для публичной демонстрации в управе района Кесклинн.
2-этажная пристройка будет непосредственно примыкать к главному зданию EBS, а новое 5-этажное здание с садом на крыше появится на углу улиц Куке и Леннуки. 30-этажное здание высотой 115 метров планируется построить в восточной части квартала, ограниченного улицами Куке, Леннуки, Маакри и Лаутери.
В новых зданиях разместятся университетские помещения, офисы и до 210 квартир, за счет продажи которых будет профинансировано строительство.
Фото: KOKO architects
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