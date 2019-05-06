ФОТО | Более 200 новых квартир: Estonian Business School построит небоскреб в центре Таллинна

Соответствующая детальная планировка была принята столичными властями и 15 мая будет выставлена для публичной демонстрации в управе района Кесклинн.

2-этажная пристройка будет непосредственно примыкать к главному зданию EBS, а новое 5-этажное здание с садом на крыше появится на углу улиц Куке и Леннуки. 30-этажное здание высотой 115 метров планируется построить в восточной части квартала, ограниченного улицами Куке, Леннуки, Маакри и Лаутери.

В новых зданиях разместятся университетские помещения, офисы и до 210 квартир, за счет продажи которых будет профинансировано строительство.

Фото: KOKO architects

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