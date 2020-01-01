ФОТО | Более 30 комнат и площадка для вертолета. В Харьюмаа выставлена на продажу роскошная мыза

Площадь 30-комнатной мызы составляет 2600 м2, ее стоимость 4 800 000 евро. Усадьба находится в волости Ляэне-Харью в Харьюмаа. Первые упоминания о мызе относятся к 1586 году. Главное здание комплекса, выполненное в стиле позднего классицизма, построено в 1820-1830 гг. В то время она принадлежала семье известных прибалтийских немцев фон Кноррингов. Благодаря Густаву фон Кноррингу, который был сторонником инноваций, мыза стала такой, какой она выглядит сейчас.

Согласно объявлению на kinnisvara24, в главном здании находится более 19 номеров люкс и комнат. Банкетный зал мызы вмещает более 100 гостей, а в мызном парке можно увлекательно провести досуг. В прилегающем к главному зданию доме расположены СПА и баня, а также 12 дополнительных спален.

Сейчас мыза Вихтерпалу действует в качестве отеля класса люкс. В объявлении сказано, что на территории расположено множество дополнительных зданий и более 20 гектаров земли, подходящей для застройки жилыми домами. Здесь имеется даже официальная посадочная площадка для вертолета и теннисный корт.

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