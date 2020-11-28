ФОТО | Бывшие владельцы Mustika планируют построить в центре Таллинна "драматичное" здание с башней и создать "врата времени"

Была представлена детальная планировка, но за этим последует длительный процесс. Дальше потребуется как минимум пять лет, чтобы началась реальная работа.

Имеющемуся зданию 20 лет. Его в какой-то момент больше не будет смысла реконструировать, поскольку у современных зданий выше потолки и лучше класс энергоэффективности. Так что здание планируется снести.

Сейчас у девелопера в этом нужды нет. Вакантность у них нулевая, то есть здание заполнено арендаторами. Само здание в хорошем состоянии. То есть это идея на будущее.

Владельцами Pronksi Kinnisvara OÜ являются Айвар и Андрус Лейнеманны. Постоянно фигурирующие в ТОПе получателей дивидендов Äripäev Лейнеманны не очень известны общественности, но летом 2012 года они продали расположенный в Таллинне на Кадака теэ торговый центр Mustika фонду недвижимости EfTEN.

Foto: detailplaneeringu kuvatõmmis

По эскизу запланирована 13-этажная 57-метровая застройка. При проезде по Тартускому шоссе в сторону таллиннского Сити созданы своеобразные ворота, с левой стороны которых располагается классическая башня жилого дома сталинского времени и с правой стороны предложенная по данной детальной планировке колоннообразная новая башня. Гость Таллинна как будто проезжал бы через врата времени до прибытия в центр города.

Ансамбль состоит из двух основных объемов. Между участками на Пронкси, 19 и на Тартуском шоссе располагается узкая и драматичная внутренняя улица, которая соединяется с расположенной дальше внутренней площадью. На внутренней улице находятся входы в офисы, магазины и бары, над ней видна вертикальная колонна и галереи. Внутренняя улица интересно освещена и украшена ползучими растениями и контейнерным озеленением.

В здании на улице Пронкси расположено круглое вертикальное фойе с лифтами, винтовыми лестницами и балконами, офисы с разными размерами и интерьерами, на 12-м и 13-м этаже — панорамный ресторан с террасой на крыше. В центре здания на Тартуском шоссе, 29/31 холл с окном на крыше. В обоих зданиях находятся универсальные офисные помещения с прекрасными видами на город и море. У обоих объемов интересные интерьеры и озелененные террасы на крыше. В подвале всего ансамбля располагается парковка для автомобилей.