Расположенное на углу Пронкси, Кундери и Тартуского шоссе здание Olympic планируется через несколько лет снести. Вместо него может появится здание с очень смелым дизайном, которое, по словам архитектора создало бы ситуацию, где гость Таллинна как будто проезжал бы через “врата времени”. По словам девелопера, речь идет об идее здания, которое будет воздвигнуто спустя годы, пишет Ärileht.
ФОТО | Бывшие владельцы Mustika планируют построить в центре Таллинна "драматичное" здание с башней и создать "врата времени"
Была представлена детальная планировка, но за этим последует длительный процесс. Дальше потребуется как минимум пять лет, чтобы началась реальная работа.
Имеющемуся зданию 20 лет. Его в какой-то момент больше не будет смысла реконструировать, поскольку у современных зданий выше потолки и лучше класс энергоэффективности. Так что здание планируется снести.
Сейчас у девелопера в этом нужды нет. Вакантность у них нулевая, то есть здание заполнено арендаторами. Само здание в хорошем состоянии. То есть это идея на будущее.
Владельцами Pronksi Kinnisvara OÜ являются Айвар и Андрус Лейнеманны. Постоянно фигурирующие в ТОПе получателей дивидендов Äripäev Лейнеманны не очень известны общественности, но летом 2012 года они продали расположенный в Таллинне на Кадака теэ торговый центр Mustika фонду недвижимости EfTEN.
По эскизу запланирована 13-этажная 57-метровая застройка. При проезде по Тартускому шоссе в сторону таллиннского Сити созданы своеобразные ворота, с левой стороны которых располагается классическая башня жилого дома сталинского времени и с правой стороны предложенная по данной детальной планировке колоннообразная новая башня. Гость Таллинна как будто проезжал бы через врата времени до прибытия в центр города.
Ансамбль состоит из двух основных объемов. Между участками на Пронкси, 19 и на Тартуском шоссе располагается узкая и драматичная внутренняя улица, которая соединяется с расположенной дальше внутренней площадью. На внутренней улице находятся входы в офисы, магазины и бары, над ней видна вертикальная колонна и галереи. Внутренняя улица интересно освещена и украшена ползучими растениями и контейнерным озеленением.
В здании на улице Пронкси расположено круглое вертикальное фойе с лифтами, винтовыми лестницами и балконами, офисы с разными размерами и интерьерами, на 12-м и 13-м этаже — панорамный ресторан с террасой на крыше. В центре здания на Тартуском шоссе, 29/31 холл с окном на крыше. В обоих зданиях находятся универсальные офисные помещения с прекрасными видами на город и море. У обоих объемов интересные интерьеры и озелененные террасы на крыше. В подвале всего ансамбля располагается парковка для автомобилей.
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