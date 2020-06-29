Принадлежащая бывшему министру внутренних дел Айну Сеппику кредитная фирма OP Credit OÜ приобрела охотничий замок в деревне Херьява, которым владел рекламный бизнесмен Марек Рейнаас.
29.06.2020, 08:02
ФОТО | Бывший министр внутренних дел купил роскошный охотничий замок за 400 000 евро
Согласно объявлению о продажи от LAAM kinnisvara, замок имеет 9 комнат и общую площадь в 172,2 квадратных метра. он находится в заповедной зоне в 7 км от Хаапсалу.
У участка приватное расположение, он простирается до морского берега, а окружающие его леса находятся под охраной, как заповедник.
Согласно объявлению, охотничий замок продавался за 400 000 евро.
Дом был построен в начале XX века и полностью отреставрирован в 2005 году. На первом этаже находится гостиная, столовая и библиотека, а на втором — три спальни с балконом и выходом в смотровую башню.
На участке есть также амбар, колодец, сауна и озеро.
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