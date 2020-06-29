ФОТО | Бывший министр внутренних дел купил роскошный охотничий замок за 400 000 евро

Согласно объявлению о продажи от LAAM kinnisvara, замок имеет 9 комнат и общую площадь в 172,2 квадратных метра. он находится в заповедной зоне в 7 км от Хаапсалу.

У участка приватное расположение, он простирается до морского берега, а окружающие его леса находятся под охраной, как заповедник.

Согласно объявлению, охотничий замок продавался за 400 000 евро.

Дом был построен в начале XX века и полностью отреставрирован в 2005 году. На первом этаже находится гостиная, столовая и библиотека, а на втором — три спальни с балконом и выходом в смотровую башню.

На участке есть также амбар, колодец, сауна и озеро.