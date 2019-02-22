ФОТО | Центр виртуальной симуляции и многое другое — смотрите, как выглядит новое учебное здание Академии МВД

Части здания Академии МВД смещены по отношению друг к другу. Например, рядом с фойе высотой 12 метров расположена библиотека и огромные аудитории. Крупнейшая из них представляет собой оборудованный по последнему слову техники зал на 230 мест, который можно использовать в качестве конференц-зала. В отдельных частях здания расположены тир для стрельбы, центр виртуальной симуляции, лаборатория пожарной безопасности, помещение, в котором воспроизведены тюремные условия, а также другие специальные помещения, исходя из специфики учебного процесса. В здании имеется спортивный комплекс со спортивным залом и большим залом для игры в мяч, разные залы с матами, тренажерные залы, кабинеты и аудитории, здесь разместился даже учебный погранпункт.

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Автором архитектурной концепции является архитектурное бюро Arhitekt11. Брутто-площадь здания с тремя наземными этажами составляет 12 069 м2. Здание отапливается геотермальным способом, энергопотребление по сравнению с прежним зданием снизится по расчетам примерно в три раза. Общая стоимость здания составила 19 млн евро, проект финансировался из средств Европейского фонда регионального развития ASTRA.

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Фото: Марис Томба

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