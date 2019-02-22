ФОТО | Центр виртуальной симуляции, учебный погранпункт и многое другое — смотрите, как выглядит новое учебное здание Академии МВД

Вчера, 21 февраля, предприятие Nordecon передало Академии МВД новое учебное здание в Таллинне по адресу ул. Касе, 61. Здание из стекла и бетона площадью более 12 000 квадратных метров в три раза экономичнее по сравнению с прежним зданием, и представляет собой современную и функциональную среду для изучения дисциплин по обеспечению внутренней безопасности. Торжественное открытие нового здания состоится сегодня, 22 февраля.
“Почти у всех эстонских университетов имеется новое здание, иногда даже несколько. У долго ждавшей своего нового здания Академии МВД теперь значительно улучшатся возможности предлагать более качественное и многогранное образование в сфере внутренней безопасности”, — сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер. “Строительство Академии внутренней безопасности было очень интересным для команды Nordecon: это огромный комплекс, состоящий из частей разной функциональности, которые учитывают особенности преподавания в академии. Каждый уголок — а их в здании всего 76! — являлся для нас уникальным опытом. Академия МВД имеет неоценимую значимость для Эстонской Республики, и теперь кадеты академии могут получать образование в условиях, которые полностью соответствуют XXI веку”.
Части здания Академии МВД смещены по отношению друг к другу. Например, рядом с фойе высотой 12 метров расположена библиотека и огромные аудитории. Крупнейшая из них представляет собой оборудованный по последнему слову техники зал на 230 мест, который можно использовать в качестве конференц-зала. В отдельных частях здания расположены тир для стрельбы, центр виртуальной симуляции, лаборатория пожарной безопасности, помещение, в котором воспроизведены тюремные условия, а также другие специальные помещения, исходя из специфики учебного процесса. В здании имеется спортивный комплекс со спортивным залом и большим залом для игры в мяч, разные залы с матами, тренажерные залы, кабинеты и аудитории, здесь разместился даже учебный погранпункт.
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Автором архитектурной концепции является архитектурное бюро Arhitekt11. Брутто-площадь здания с тремя наземными этажами составляет 12 069 м2. Здание отапливается геотермальным способом, энергопотребление по сравнению с прежним зданием снизится по расчетам примерно в три раза. Общая стоимость здания составила 19 млн евро, проект финансировался из средств Европейского фонда регионального развития ASTRA.
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Фото: Марис Томба
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