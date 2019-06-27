ФОТО | Четыре дома, 109 квартир. В столичном микрорайоне Уус Мааильм заложен краеугольный камень нового жилого комплекса

На сегодняшний день строительство уже вступило в новую фазу — начались надземные работы. В честь этого состоялась церемония закладки краеугольного камня.

Foto: Metro Capital

В жилом комплексе Тоом-Кунинга, 15 будет построено 109 1-4 комнатных квартир, а на первом этаже будут коммерческие помещения для кафе и магазинов. Между домами жилого комплекса образуется просторный внутренний двор для жильцов, а в каждом лобби будут закрывающиеся помещения для велосипедов. Это будут здания с классом энергоэффективности В. При строительстве были предпочтены инновационные решения, позволяющие сохранять окружающую среду и энергию.

Окончательно дома будут готовы в 2020 году, это будет происходить в три этапа — вначале черный дом, затем более низкие оранжевые части комплекса и третьим будет готов белый дом. Архитектурное решение дома принадлежит Отту Кадарику и Михкелю Тюйру из известного архитектурного бюро Kadarik, Tüür. Arhitektid.

Foto: Metro Capital

По словам исполнительного директора Metro Capital Айна Кивисаара на сегодняшний день общее состояние рынка недвижимости довольно хорошее, квартиры покупаются активно, как с целью приобрести новый дом, так и с инвестиционными намерениями: “Интерес людей к новым квартирам в престижных районах Таллинна все также стабилен. Тихий период начала года уже прошел. На это указывает и возрастающий интерес к жилому комплексу Тоом-Кунинга, 15, особенно теперь, когда фасад быстро строится”.