Сегодня был заложен краеугольный камень в новейшем проекте основанной на эстонском капитале компании по девелопменту недвижимости Metro Capital - Тоом-Кунинга, 15. Новый жилой комплекс возвышается в столичном микрорайоне Уус Мааильм около бывшего детского стадиона. Состоящий из четырех жилых домов комплекс будет готов к 2020 году.
ФОТО | Четыре дома, 109 квартир. В столичном микрорайоне Уус Мааильм заложен краеугольный камень нового жилого комплекса
На сегодняшний день строительство уже вступило в новую фазу — начались надземные работы. В честь этого состоялась церемония закладки краеугольного камня.
В жилом комплексе Тоом-Кунинга, 15 будет построено 109 1-4 комнатных квартир, а на первом этаже будут коммерческие помещения для кафе и магазинов. Между домами жилого комплекса образуется просторный внутренний двор для жильцов, а в каждом лобби будут закрывающиеся помещения для велосипедов. Это будут здания с классом энергоэффективности В. При строительстве были предпочтены инновационные решения, позволяющие сохранять окружающую среду и энергию.
Окончательно дома будут готовы в 2020 году, это будет происходить в три этапа — вначале черный дом, затем более низкие оранжевые части комплекса и третьим будет готов белый дом. Архитектурное решение дома принадлежит Отту Кадарику и Михкелю Тюйру из известного архитектурного бюро Kadarik, Tüür. Arhitektid.
По словам исполнительного директора Metro Capital Айна Кивисаара на сегодняшний день общее состояние рынка недвижимости довольно хорошее, квартиры покупаются активно, как с целью приобрести новый дом, так и с инвестиционными намерениями: “Интерес людей к новым квартирам в престижных районах Таллинна все также стабилен. Тихий период начала года уже прошел. На это указывает и возрастающий интерес к жилому комплексу Тоом-Кунинга, 15, особенно теперь, когда фасад быстро строится”.
Кивисаар объяснил, что проект Тоом-Кунинга, 15 до сих пор был полностью основан на финансировании девелопера, что при строительстве такого большого жилого комплекса очень необычно. Первые жильцы смогут заселиться летом следующего года, когда будет готово первое здание комплекса из четырех. По задумке архитекторов четыре дома образуют цельный жилой комплекс, который будет соответствовать общей архитектуре в округе.
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“Более низкие части жилого комплекса перекликаются с расположенными по соседству историческими жилыми зданиями. Более высокие части будут направлены в сторону здания Суперминистерства, находящегося около бывшего детского стадиона. С последних этажей будет открываться изумительный вид на находящийся на Тынисмяги парк Туви и на город. На сегодняшний день строительные работы Тоом-Кунинга, 15 достигли надземной площади и начинается строительство жилых этажей и фасада. Все идет точно по плану”, — заверил Кивисаар.
Айвар Кивисаар добавил, что столичный микрорайон Уус Мааильм быстро развивается, очень оживлен и несомненно привлекает людей, ищущих новый дом: “Несколько лет назад было готово здание Суперминистерства, а теперь новое дыханий приобрел и бывший детский стадион. Мы хотим чтобы наши девелоперские проекты гармонировали бы с окрестностями и среда проживания могла бы предложить будущим владельцам квартир дополнительные ценности. Именно поэтому мы поддерживаем развитие общины микрорайона Уус Мааильм и помогаем создать полноценную среду проживания для местных жителей. Мы начали сотрудничество с городом, в ходе которого построим на территории бывшего детского стадиона зону временного использования для занятий спором и проведения свободного времени с шестью площадками для пляжного волейбола”.
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