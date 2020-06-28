Как хорошо летом провести время на природе загорая, жаря шашалык и просто отдыхая. Вот небольшая подборка интересных дач с портала Kinnisvara24, которые заставляют сердце биться чаще… Какая красота!
ФОТО | Что может быть лучше, чем провести лето на природе! Смотрите, какие дачи сейчас выставлены на продажу
1. Стильный загородный дом на берегу моря
деревня Оръяку, Хийумаа
Домик на острове Кассари ищите здесь.
2. Дом с тростниковой крышей и бассейном
деревня Лахетагузе, Сааремаа
Крышу этого дома оформил сам Леонард Лапин. Смотрите больше об этом островном домике здесь.
3. Дача на берегу озера Лауга
деревня Лауга, Вырумаа
На просторной террасе есть бочка с подогревом. Из нее, а так же из парилки открывается прекрасный вид на озеро. Смотрите здесь.
4. Лодочная пристань и место доя купания на расстоянии вытянутой руки
деревня Мереяэрзе, Пярнуамаа
Дача в 130 км от Таллинна и в 67 км от Пярну находится совсем недалеко от прекрасного морского берега. Читайте больше здесь.
5. Хуторской комлпекс с прудом
деревня Вирулазе, Тартумаа
3 гектара земли! Баня у озера! И свой лес. Узнайте больше здесь.
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