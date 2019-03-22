ФОТО | Cмотрите, как может выглядеть новый жилой район у товарной станции Копли

На конкурс Таллиннского архитектурного биеннале (TAB) “Новая среда обитания, новые формы красоты”, в рамках которого искали решение для территории коплиской товарной станции в районе Пельгулинн, поступило 80 работ со всего мира, передает rus.err со ссылкой на err.kultuur.
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Победителем стала работа под названием Lines Rehab, второе место досталось Voxel Valley, а третье — Eatable. Дополнительно международное жюри отметило еще пять работ: 4LifeBuildings, Postforest, Relation Hood, Self-sufficient Habitat, Tallinn Tetris.
По словам члена жюри Маргит Мутсо, выбрать из 80-ти работ лучшие было непросто. “Работы сильные, с разным подходом к заданию и различными акцентами в решениях”, — сказала она, добавив, что отбор прошли те работы, в которых было предложено более неожиданное и экспериментальное решение”.
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