ФОТО | Цвет настроения — черный: необычная вилла, где все продумано до мелочей

Для поклонников черного цвета эта вилла, наверное, станет домом мечты. Остается лишь немного подождать: этот элегантный дом под названием "Черная вилла" (Black Villa) все еще находится в стадии проектирования, но планируется, что он будет построен в США, в государственном парке Харриман, сообщает Delfi Dom Sad со ссылкой на портал Amazing Architecture.
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Автор проекта — архитектор Реза Мохташами (Reza Mohtashami). Элегантный дом будет расположен в парке штата Харриман, втором по величине государственном парке штата Нью-Йорк. По сообщениям СМИ, этот парк — настоящий рай для любителей пеших прогулок, ведь здесь проложены различные пешеходные маршруты, общая длина которых превышает 320 километров.
На визуализациях проекта виллы видно, что в доме все продумано до мелочей. Здесь расположатся просторная гостиная, камин, бассейн, элегантные спальни и ванная комната. Впрочем, уникальность “Черной виллы” не только в цвете дома, его внутренней отделки и мебели, а еще и в том, как выглядит его крыша: на ней расположены большие панорамные “окна”, а там, где их нет, на крыше посажен газон.
Да и интерьер у виллы, кстати, совсем не такой мрачный, как может показаться из названия. В здании предусмотрено большое количество источников света, что делает ее вполне пригодной для обитания даже тех людей, которые не считают себя большими поклонниками черного интерьера.
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