ФОТО ДЕМОНТАЖА │ Сбор подписей не помог — снос ресторана Umami в разгаре

“К сожалению, я лично видел, что в понедельник дом был еще в сохранности, но на данный момент снос идет полным ходом, хоть еще и не закончен. Сбор подписей в защиту здания ни к чему не привел”, — прокомментировал Лаатс.

Как утверждает чиновник, город приложил все усилия, чтобы сохранить виллу, расположенную по адресу Кадака теэ, 141. “Для начала мы обратились в Департамент охраны памятников старины, но организация все-таки осталась при мнении, что данный объект не будет взят под охрану”, — добавил Лаатс.

Город также взвешивал вариант разбора дома и переноса его в другое место, однако, по оценке строительных экспертов, это оказалось невозможным, т.к. речь идет не о балочном доме и это означало бы его разрушение.

Главная причина сноса старинной виллы — утвержденная еще в 2008 году детальная планировка. В то время не нашлось препятствий для принятия данного документа. “Будучи старейшиной, я бы сноса здания не допустил”, — добавил Лаатс.

Со слов Лаатса, застройщик Hepsor OÜ также не заинтересован в сохранении здания, т.к. это привело бы его к существенным финансовым убыткам.

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