ФОТО | Деревянный домик во дворе жилого комплекса. Пенсионерка отказалась продавать участок застройщику

Небольшой синий дом, огороженный глухим забором, расположен во дворе новостройки. Согласно проектной декларации застройщика, там должна быть детская площадка. Такое соседство доставляет населению много неудобств. Жители жалуются, что дом занимает много парковочных мест и портит вид из окна. Однако есть и те, кто с пониманием относится к владелице участка.

Foto: Mikhail Japaridze/TASS

Как стало известно из репортажа телеканала “Россия 1”, на начальном этапе строительства ЖК застройщик, а затем и сами жильцы пытались уговорить хозяйку частного дома переехать в другое место. По словам местных жителей, пенсионерке предлагали на выбор квартиру в “Одинбурге”, денежную компенсацию в размере 10-20 миллионов рублей, а также недвижимость в Израиле. Однако она променяла все эти варианты на свой старый дом. Как отметили жильцы новостройки, застройщик AFI Developement изначально имел разрешения на строительство с обязательствами выкупа участка. Представитель компании прокомментировал, что переговоры не привели к решению вопроса из-за неконструктивной позиции собственника земельного участка.