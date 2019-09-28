ФОТО │ Дом 30-х годов в Кейла-Йоа с интересной историей восстановил свой роскошный облик и ждет новых хозяев

Дом был построен в 1938 году и изначально использовался для размещения там иностранных гостей, но вскоре он превратился в дом отдыха чиновников республики. Традиция продолжилась во времена СССР, и там отдыхали советский чиновники высокого ранга. Через какое-то время дома передали в использование Министерства связи ЭССР.

В 2000-х годах государство продало дом в частную собственность и в 2012 году он прошел тщательную реновацию. Находящееся под защитой как памятник старины здания было идеально отреновировано с особым вниманием к сохранению всевозможных деталей, например, покрытого фанерой потолка и стен.

Убранство также выполнено в стиле 1930-х годов, чему помогает настоящая антикварная мебель того периода и новая мебель, сделанная по заказу под стиль 30-х годов.



В доме 276 квадратных метров: на первом этаже находятся просторная прихожая, кухня и гостиная с зонами камина, столовой и кабинета, а на втором этаже расположились четыре спальни и ванная комната. Цокольный этаж также используется: там находятся сауна и паровая баня, прачечная и тренажерный зал.