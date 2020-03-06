ФОТО | Дома с маяком во дворе. В Ласнамяэ появится уникальный жилой район

Эркки Ээремаа, руководитель 1Partner Advisory, сказал, что планирование развития квартала проводилось с учетом живописности участка и расположенного в его центре действующего маяка так, чтобы в результате получить гармоничный и уютный жилой квартал, а не просто полностью застроенную территорию.

Foto: 1Partner

“Во всех новых домах квартала, получившего название Дома у маяка, будет всего шесть квартир. На участке стоят три частных дома довоенных времен и два парных дома, которые будут реновированы в полном соответствии с требованиями охраны памятников старины”, — сказал Ээремаа и добавил, что пятая часть квартир еще до начала строительства и официальной продажи уже нашла своих владельцев.

По словам Эркки Ээремаа, Дома у маяка будут окружены оградой, но в дневное время те, кого интересует история, смогут прийти, чтобы дотронуться до стен башни своими руками. По ночам квартал из соображений безопасности будет для посторонних закрыт.

На земельном участке таллиннского верхнего маяка, площадь которого составляет 10 000 квадратных метров, будет построено и отреновировано 3000 квадратных метров жилых площадей. У квартир на первом этаже будут просторные открытые террасы, и у всех квартир — балконы.

Foto: 1Partner

Архитектор Домов у маяка — Пеэтер Пере; девелопер — 1Partner Advisory. Строительство Домов у маяка начнется в марте.