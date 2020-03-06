1Partner Advisory собирается построить в районе Маяка на земельном участке у таллиннского верхнего маяка шесть новых многоквартирных домов и реновировать пять частных и парных домов времен довоенной Эстонской Республики, создав один из самых уникальных жилых кварталов столицы.
ФОТО | Дома с маяком во дворе. В Ласнамяэ появится уникальный жилой район
Эркки Ээремаа, руководитель 1Partner Advisory, сказал, что планирование развития квартала проводилось с учетом живописности участка и расположенного в его центре действующего маяка так, чтобы в результате получить гармоничный и уютный жилой квартал, а не просто полностью застроенную территорию.
“Во всех новых домах квартала, получившего название Дома у маяка, будет всего шесть квартир. На участке стоят три частных дома довоенных времен и два парных дома, которые будут реновированы в полном соответствии с требованиями охраны памятников старины”, — сказал Ээремаа и добавил, что пятая часть квартир еще до начала строительства и официальной продажи уже нашла своих владельцев.
По словам Эркки Ээремаа, Дома у маяка будут окружены оградой, но в дневное время те, кого интересует история, смогут прийти, чтобы дотронуться до стен башни своими руками. По ночам квартал из соображений безопасности будет для посторонних закрыт.
На земельном участке таллиннского верхнего маяка, площадь которого составляет 10 000 квадратных метров, будет построено и отреновировано 3000 квадратных метров жилых площадей. У квартир на первом этаже будут просторные открытые террасы, и у всех квартир — балконы.
Архитектор Домов у маяка — Пеэтер Пере; девелопер — 1Partner Advisory. Строительство Домов у маяка начнется в марте.
Таллиннский верхний маяк находится на улице Паэ в районе Маяка, он был построен в 1835 году. Сначала у маяка была башня с деревянным каркасом, каменная башня работающего до сих пор маяка была построена в 1896 году. Высота башни 40 метров, и она расположена на высоте 40 метров над уровнем моря. Маяк и сегодня исправно функционирует.
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Почему в Италии так много заболевших коронавирусом?
Выяснилось, чего "боится" коронавирус
В Британии раскрыли правду о судьбе Скрипалей