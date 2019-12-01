Жить в деревне хотят многие, ведь там — тишина, спокойствие, природа и приватность. Все, что так ценят эстонцы. Современные дома на хуторах при этом хоть и выглядят архаично, но отличаются открытыми планировками и смелыми интерьерами, в которых сочетается старое и новое. Представляем вашему вниманию некоторые примеры!
ФОТО | Домик в деревне. Смотрите, какое прекрасное жилье можно купить в Эстонии в сельской местности!
1. Приватный отреновированный хутор в Южной Эстонии
Отреновированный в 2007 хутор Тоотси в Южной Эстонии. Хозяева заботились о нем со всей душой. Хутор находится в тихом месте с живописными видами в деревне Хелленурме в волости Элва в Тартумаа. Хелленурме славится своими достопримечательностями. Вся деревня представляет собой мызовый комплекс с парком и алеей. Больше фотографий и информации найдете сайте kinnisvara24.ee.
2. Уникальный гуменный хутор в Мярьямаа.
Этот дом находится в очень приватном месте. Вокруг участка — поля и лес. До ближайших соседей достаточно далеко. Случайные прохожие здесь оказаться не могут. Этот исторический хутор подходит для круглогодичного проживания. Также его можно использовать в качестве туристического хутора или дачи. На участке расположен большой жилой дом, амбар, сарай, новый автономный туалет и баня. В непосредственной близости располагается пруд. Первые данные о фундаменте относятся к 1813 году. В строительном регистре указан 1890 год. Больше информации найдете здесь.
3. Удивительный хуторской комплекс в деревне Эйствере в Ярвамаа.
В этом хуторском комплексе Оясааре раньше жили батраки мызы Эйствере. Хутор находится в самом сердце Эстонии: до Таллинна — 116 км, до Тарту — 80 км, до Пярну — 100 км. Общая площадь — 8,9 га, из которых 7 га — ухоженный лес. Площадь двора — 0,6 га. На территории находится два жилых дома, сарай, оранжерея/место для гриля, игровой домик и игровая площадка. Более подробно читайте на сайте kinnisvara24.ee.
4. Красивое здание бывшей школы на Сааремаа.
Отреновированный хуторской комплекс в деревне Калью. Очень уютный дом построен из массивных бревен и ранее в нем располагалась сельская школа. Здание занесено в регистр памятников культурного наследия. Реновация произведена с учетом специальных требований, выдвигаемых к ремонту таких зданий. Более подробную информацию можно найти здесь.
5. Милый деревянный дом на берегу озера в Вырумаа.
Деревянный дом с современной планировкой был построен в 2017 году. Половина здания является полностью новостроем, во второй половине частично сохранены старые бревенчатые стены и пол. Больше фотографий и информации найдете на сайте kinnisvara24.ee.
6. Деревянный дом с тростниковой крышей и баня на острове Муху.
Этот бревенчатый дом с тростниковой крышей и баня в деревне Лепику были построены в 2003 году. Место здесь очень тихое и живописное. Порт Куйвасту находится в 14 км, деревня Лийва (волостной центр) — в 4 км. Подробности смотрите здесь.
Советуем прочитать:
Хорошее ли сейчас время для покупки недвижимости?
Цена за квадратный метр при продаже квартиры приблизилась к рекордному уровню
Кошмар «Русского богатыря». Нокаут за секунду до конца боя
Подробности о водителе автобуса, разбившегося в Забайкалье
Что Рудковская рассказала о кровавом доценте из Петербурга
Нашли тело в реке: подробности убийства пропавшей школьницы