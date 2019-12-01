ФОТО | Домик в деревне. Смотрите, какое прекрасное жилье можно купить в Эстонии в сельской местности!

В этом хуторском комплексе Оясааре раньше жили батраки мызы Эйствере. Хутор находится в самом сердце Эстонии: до Таллинна — 116 км, до Тарту — 80 км, до Пярну — 100 км. Общая площадь — 8,9 га, из которых 7 га — ухоженный лес. Площадь двора — 0,6 га. На территории находится два жилых дома, сарай, оранжерея/место для гриля, игровой домик и игровая площадка. Более подробно читайте на сайте kinnisvara24.ee.

4. Красивое здание бывшей школы на Сааремаа.

Отреновированный хуторской комплекс в деревне Калью. Очень уютный дом построен из массивных бревен и ранее в нем располагалась сельская школа. Здание занесено в регистр памятников культурного наследия. Реновация произведена с учетом специальных требований, выдвигаемых к ремонту таких зданий. Более подробную информацию можно найти здесь.

5. Милый деревянный дом на берегу озера в Вырумаа.

Деревянный дом с современной планировкой был построен в 2017 году. Половина здания является полностью новостроем, во второй половине частично сохранены старые бревенчатые стены и пол. Больше фотографий и информации найдете на сайте kinnisvara24.ee.

6. Деревянный дом с тростниковой крышей и баня на острове Муху.

Этот бревенчатый дом с тростниковой крышей и баня в деревне Лепику были построены в 2003 году. Место здесь очень тихое и живописное. Порт Куйвасту находится в 14 км, деревня Лийва (волостной центр) — в 4 км. Подробности смотрите здесь.