Чтобы удовлетворить эксклюзивные пожелания клиентов ведущий в Эстонии девелопер недвижимости Endover представил Департаменту авиации запрос в отношении сооружения по особому заказу вертолетной площадки для самой крупной и дорогой в Эстонии квартиры класса люкс. Площадку предполагается соорудить на крыше строящегося в Кристийне высотного здания Torn.
ФОТО | Эксклюзивный запрос клиента: на крыше дома с самой дорогой квартирой в Эстонии могут построить вертолетную площадку
20-этажный Torn, который будет построен осенью 2020 года по адресу Сеэби, 1, является первым в Эстонии офисным и жилым зданием, на крыше которого может появиться вертолетная площадка. Проект был запущен после того, как в феврале этого года компания Endover объявила, что на последнем этаже Torn появится роскошная двухэтажная квартира площадью 600 квадратных метров, насколько известно, являющаяся самой большой и дорогой продающейся в Эстонии квартирой.
Пентхаус стоимостью три миллиона евро обеспечит владельцам ряд эксклюзивных решений: от собственного ведущего в квартиру лифта до зимнего сада со стеклянными стенами площадью более 200 квадратных метров, а также просторной террасы на крыше дома, откуда открывается круговая панорама на весь Таллинн.
Директор по продажам Endover Марко Мянниметс: “Интерес к этой эксклюзивной квартире в стиле Манхеттена оказался неожиданно высоким как в Эстонии, так и за границей — в особенности в Норвегии и России, а также в других европейских странах. Есть те, кого интересует весь 600-метровый пентхаус, но некоторые хотели бы приобрести его, чтобы построить здесь больше одной квартиры. Это также возможно.
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В результате опросов выяснились также различные эксклюзивные пожелания и ожидания клиентов, с большинством из которых все эстонские девелоперы так или иначе сталкивались — от особых решений в части интерьера до сооружения домашнего спа и каминов. Но один потенциальный покупатель пентхауса сумел удивить даже наших наиболее опытных специалистов по продажам — он интересуется, можно ли на крыше здания соорудить вертолетную площадку. Поскольку особое пожелание было вполне конкретным, мы предоставили решение в части требований Департаменту авиации, и в зависимости от их ответа будут предприниматься дальнейшие шаги”.
Сегодня строительство Torn вышло на нулевой цикл, то есть ведутся подземные работы, выкопан котлован для фундамента, проводятся бетонные работы для сооружения подземной парковки. Наземные строительные работы стартуют в начале предстоящего лета.
Архитектурное решение Torn разработало архитектурное бюро ARS Projekt под руководством архитектора Расмуса Тамме. Внутреннее оформление создали архитекторы по интерьерам Superellips. В здании запланировано 170 квартир: 2-4-комнатных площадью 36-77 квадратных метров, а метраж расположенных на верхнем этаже квартир класса люкс начинается от 150 квадратных метров. Также в здании будет множество зон общественного пользования: лаунж для проведения досуга с зоной для тренировок, помещения для организации праздников с комплексом саун, террасы для загорания, парковка внутри здания и безопасная детская игровая площадка на террасе 6 этажа. Сегодня в Torn продано уже 38% квартир.
Фото: Endover
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