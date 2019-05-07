ФОТО | Эксклюзивный запрос клиента: на крыше дома с самой дорогой квартирой в Эстонии могут построить вертолетную площадку

20-этажный Torn, который будет построен осенью 2020 года по адресу Сеэби, 1, является первым в Эстонии офисным и жилым зданием, на крыше которого может появиться вертолетная площадка. Проект был запущен после того, как в феврале этого года компания Endover объявила, что на последнем этаже Torn появится роскошная двухэтажная квартира площадью 600 квадратных метров, насколько известно, являющаяся самой большой и дорогой продающейся в Эстонии квартирой.

Пентхаус стоимостью три миллиона евро обеспечит владельцам ряд эксклюзивных решений: от собственного ведущего в квартиру лифта до зимнего сада со стеклянными стенами площадью более 200 квадратных метров, а также просторной террасы на крыше дома, откуда открывается круговая панорама на весь Таллинн.

Директор по продажам Endover Марко Мянниметс: “Интерес к этой эксклюзивной квартире в стиле Манхеттена оказался неожиданно высоким как в Эстонии, так и за границей — в особенности в Норвегии и России, а также в других европейских странах. Есть те, кого интересует весь 600-метровый пентхаус, но некоторые хотели бы приобрести его, чтобы построить здесь больше одной квартиры. Это также возможно.