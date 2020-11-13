ФОТО | Endover заложила краеугольный камень нового высотного здания в Хааберсти

“Мы решили начать строительство проекта Rocca Towers, потому что рынок недвижимости демонстрирует явные признаки восстановления, и наша уверенность в себе неуклонно растет. Продажи Endover в октябре достигли докризисного уровня, а оборот проекта Rocca Towers в прошлом месяце составил рекордные 1,2 млн евро”, — сказал член правления Endover Роберт Лауд.

На сегодняшний день 40% квартир в комплексе Rocca Towers уже проданы.

Над строительством Rocca Towers в общей сложности работают почти 300 человек. С технологической точки зрения возведение комплекса зданий интересно тем, что одновременно будут строиться жилой дом из сборного железобетона и паркинг из монолитного железобетона.

“Мы планируем более сложную логистику строительства, чем обычно, потому что и монтажные работы, и бетонирование должны выполняться на относительно небольшой площади одновременно с двумя башнями”, — пояснил член правления Metropol Ehitus Райдо Пярн.

Комплекс Rocca Towers, состоящий из современного небоскреба, просторной парковки и небольшого многоквартирного дома, будет построен рядом с новым виадуком Хааберсти между Эхитаяте теэ, Палдиски мнт и Ыйсмяэ теэ.

Из апартаментов открывается вид на залив Копли, озеро Харку и Таллиннский зоопарк. Красивый вид из окна сохранится и в будущем, так как центр Рокка-аль-Маре и зоопарк останутся малоэтажными.

Rocca Towers — это 15-этажное здание высотой 48,6 метра с 1-4-комнатными квартирами площадью от 19 до 84 м2. На цокольных этажах также расположены офисы и коммерческие помещения. Безопасная зона отдыха и детская площадка будут построены на террасе на крыше 5-го этажа. В доме также есть прямой доступ к 4-этажной крытой парковке.

Здание, спроектированное архитектором Расмусом Тамме и ARS Projekt, имеет класс энергоэффективности B, трехкамерные окна с высокой тепло- и звукоизоляцией, вентиляцию с рекуперацией тепла и полы с подогревом. Генеральный подрядчик Metropol Ehitus сдаст здание заказчику весной 2021 года.