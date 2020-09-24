ФОТО | Еще один шанс стать помещиком! Историческую мызу продают с молотка всего за 63 000 евро

Мызовый комплекс расположен у живописного озера Алаярве. Терраса главного здания простирается через парк к водоему. Главное здание мызы в стиле раннего классицизма построено в начале XIX века. Оно считалось одним из самых красивых в округе.

Сейчас от былой роскоши осталось немного: в 2018 году здание сильно пострадало при пожаре, были уничтожены как конструкции крыши, так и большая часть потолочных перекрытий. Сохранились лишь внешние стены здания.

Väimela mõisa põleng 28.10.2018 Foto: Argo Ingver

После пожара под эгидой RKAS была произведена уборка и строительство нового каркаса крыши и установка временного покрытия. Несмотря на то, что здание было “законсервировано” с соблюдением всех требований по охране памятников старины, новому владельцу придется полностью реконструировать мызу.

Foto: TERJE LEPP

Общая площадь выставленной на торги недвижимости составляет 43 923 м2. К комплексу прилагаются также несколько подсобных зданий. Дом приказчика с часовней и дом для прислуги остались нетронуты огнем, однако находятся в плохом состоянии и нуждаются в капитальном ремонте. Столярная мастерская и амбар-сушильня также в плохом состоянии и требуют реконструкции.

Предложения в рамках аукциона принимаются до 28 октября.

VÄIMELA MÕIS Foto: TERJE LEPP