Эстонский девелопер Kaamos Kinnisvara занимается строительством двух жилых многоэтажек на берегу реки Даугава в Риге, в микрорайоне Кенгарагс. Фирма инвестировала в проект 8,5 млн евро. На момент праздника стропил 25% квартир нашли покупателей, а во время весеннего карантина число заинтересованных в покупке серьезно выросло.
ФОТО | Эстонская компания строит на берегу Даугавы в Риге две жилые многоэтажки. Несмотря на кризис, квартиры продаются
Как пишет латвийский Delfi, в рамках проекта Divi Krasti планируется построить два пятиэтажных дома, в которых будут доступны 132 квартиры. Здания расположатся по адресу ул. Кенгарага, 8a, неподалеку от берега Даугавы, “Русского дворика” Lido и примерно в 10 минутах ходьбы от торгового центра Akropole.
Руководитель по развитию Kaamos Kinnisvara Иварс Вахтерс отметил, что на латвийском рынке есть спрос на новые квартиры с ценой квадратного метра не более 2000 евро. Проект Divi Krasti ориентируется именно на этот сегмент рынка. Площадь 2-4-комнатных квартир в домах проекта составит 33-74 кв.м.
Исполнительный директор Kaamos Kinnisvara Прийт Уустулнд сообщил Ärileht, что первый дом планируется щакончить к декабрю 2020 года, а строительство второго дома начнется уже в конце этого лета.
В первом доме из 66 квартир 25% уже проданы.
Уустулнд подтвердил, что предприятияе собирается и дальше расширяться на латвийском рынке. У Kaamos Kinnisvara есть еще два проекта на стадии подготовки.
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