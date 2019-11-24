ФОТО | Эстонский футболист выставил на продажу свое жилье. Цена — почти полмиллиона евро

В цену входит и мебель. Стоимость части дома составляет 460 000 евро.



В объявлении отмечает, что интерьер жилища очень стильный, пространственное решение продумано до деталей и призвано удовлетворить даже самых требовательных покупателей. При оформлении использовано много стеклянных и зеркальных поверхностей, которые делают помещения более объемными и светлыми.

Если заинтересовались, смотрите объявление на сайте Kinnisvara24.

Также интересно:

ФОТО | Легендарный спортсмен и чиновник продает свой шикарный особняк в Нымме

ФОТО | В Виймси сдается в аренду вилла предполагаемого наркобарона

ФОТО | Владелец эстонского бренда одежды продает эксклюзивный дом, удостоенный нескольких престижных наград