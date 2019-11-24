ФОТО | Эстонский футболист выставил на продажу свое жилье. Цена — почти полмиллиона евро
Бывший член сборной Эстонии по футболу Евгений Новиков продает свое жилье в Пирита.
Бывший член сборной Эстонии по футболу Евгений Новиков продает свое жилье в Пирита.
В цену входит и мебель. Стоимость части дома составляет 460 000 евро.
В объявлении отмечает, что интерьер жилища очень стильный, пространственное решение продумано до деталей и призвано удовлетворить даже самых требовательных покупателей. При оформлении использовано много стеклянных и зеркальных поверхностей, которые делают помещения более объемными и светлыми.
Если заинтересовались, смотрите объявление на сайте Kinnisvara24.
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