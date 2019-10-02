ФОТО | Фасад дома в Хааберсти украсила суперграфика в виде буквы Õ

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, супрерграфика превратила фасад здания в произведение искусства. Яркие краски работы сделали район красивее. “Суперграфика в Вяйке-Ыйсмяэ подчеркивает неизвестную многим часть Ыйсмяэ. Ыйсмяэ получил свое название от редкого вида растения, растущего на болоте Ыйсмяэ, под названием дёрен шведский, цветы которого окрашивают землю в белый цвет“, — объяснил Ханимяги и добавил, что произведение также посвящено 200-летию буквы Õ.

В этом году Таллинн уже в четвертый раз провел конкурс суперграфики, на который поступило тридцать работ. Суперграфика Õ была нанесена на фасад дома по заказу Департамента окружающей среды и коммунальных услуг. Автор работы — фирма Finostilo OÜ. Вторым победителем стала работа Jõuvanker фирмы Piiritus OÜ. Она появилась на фасаде дома по адресу улица Келдримяэ, 2.

Впервые настенная графика появилась на домах Таллина в 2016 году. Суперграфика отличается от граффити тем, что известен автор, создание произведения санкционировано, а само творение органически вписывается в картину города.

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