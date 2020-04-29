ФОТО | Финансовые трудности? Скандально известная советница Мартина Хельме продает дом за 600 000 евро

На настоящий момент у фирмы имеются просроченные платежи на сумму порядка 3200-12800 евро.

Площадь дома составляет 269,2 м2, площадь земли — 5014 м2, стоимость — 595 000 евро. На портале дом позиционируется как стильное четырехкомнатное жилье недалеко от моря.

В описании говорится, что речь идет о построенном в 2006 году двухэтажном здании, расположенном на закрытой приватной территории в Клоогаранна в 100 метрах от моря. На участке растут сосны и плодовые деревья, имеется солнечная терраса из дерева, на которой можно наслаждаться утренним кофе.

На первом этаже дома находятся просторный коридор, жилая комната-столовая с камином, кухня, хозяйственное помещение, гардероб, туалет, душевая, парилка и терраса. Отдельно расположен вместительный гараж на два автомобиля и техническое помещение.

Стены и перегородки выполнены из монолитного железобетона. Дерновая крыша экологична и не нуждается в уходе. Локальная канализация, центральное водоснабжение, отопление — геотермальное и каминное. В доме имеется сигнализация, принудительная вентиляция и система охлаждения.

Территория дома закрыта и ограждена забором. Остановки общественного транспорта располагаются на расстоянии одного километра. Недалеко — школа Лауласмаа, есть возможность использовать школьный автобус.

Кроме того, дом вошел в каталог “Лучшее жилье Эстонии 2006-2007”.

С 2018 года дом принадлежит OÜ Kermon Hekta. Единственным членом правления фирмы является советник министра финансов Керсти Крахт. До этого в период с 2011 по 2018 год дом находился в совместной собственности Керсти Крахт и ее сына Акиса Крахта. С 2003 по 2011 год дом принадлежал единолично Керсти Крахт. В 2002 году дом был приобретен Kermon Invest AS. С этого же года Крахт является членом правления этой фирмы.

На настоящий момент нынешний владелец дома OÜ Kermon Hekta, по данным Creditinfo , имеет задолженность перед SPT Inkasso OÜ. В период 2016-2018 оборот фирмы составлял от 25 581 до 29 277 евро. Если в 2016 году прибыль была 85 162 евро, то в 2017 ограничилась 5331 евро и в 2018 — 11 380 евро.