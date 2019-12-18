ФОТО | Финский политик и бизнесмен выставил на продажу свой отель в Пярну

Недвижимость расположена возле моря и представляет собой хостел с номерами класса люкс, в которых имеются даже мини-бары.

Inge Villa выставлена на продажу за 570 000 евро. Хотя в свое время бизнесмен не стал называть цены, за которую приобрел виллу, из экономического отчета Vuokko & Paavo OÜ становится ясно, что итоговая стоимость оставила 480 000 евро.

Сам Вяйринен сказал, что должного применения здание не нашло. При этом позже добавил, что ищет новую недвижимость в Пярну или Таллинне.











