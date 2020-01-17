Итоги года портала Kinnisvara24 демонстрируют, что в 2019 году интересующиеся недвижимостью в Эстонии чаще обращали внимание на объявления о расположенных в Харьюмаа больших частных домах, хотя больше всего сделок купли-продажи совершали с квартирами в Харьюмаа.
ФОТО | Хиты недвижимости 2019 года! Дома, которые пользовались самой большой популярностью
По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, объекты десяти наиболее часто просматриваемых объявлений о недвижимости находятся в Харьюмаа, причем все они — частные дома. Исключениями являются лишь одно объявление о модульном доме, который можно установить где угодно, а также один сдающийся в аренду дом в Нымме.
“Статистика по всем уездам демонстрирует, что больше всего просмотров собрали объявления о частных домах, хотя сделок больше заключают в отношении квартир. У этого несколько причин. Во-первых, причина эмоциональная — люди в Эстонии предпочитают жить в отдельных частных домах, а объявления о продаже больших эксклюзивных домов часто смотрят просто из интереса”, — пояснила Таммеорг. В результате объявления о частных домах в Таллинне и Харьюмаа набирают очень много просмотров: наиболее популярные из них просматривали по 40 000 раз. “Вторая же причина вполне практическая — люди мечтают о доме и просматривают соответствующие объявления, но в силу цены и места расположения часто выбирают все же квартиры”, — добавила Таммеорг.
9 наиболее часто просматриваемых объявлений о недвижимости в 2019 году
Принадлежавший известной артистке Инес дом в волости Сауэ в Лаагри, цена 469 900 евро
Особенный и своеобразный дом с функциональной планировкой. За домом расположены очень большая терраса и бассейн. Объявление больше не активно, из чего можно заключить, что дом нашел нового владельца.
Реновированный в 2017 году эксклюзивный трехэтажный дом в волости Виймси в Рандвере, цена 370 000 евро
Дом площадью 270 квадратных метров с 8 комнатами, 5 из которых спальни. Объявление активно, дом продается.
Просторный арендный дом с большим участком в Нымме, цена 2800 евро в месяц
В доме площадью 320 квадратных метров 7 комнат. Также имеется очень большой участок площадью 3474 квадратных метров. Объявление не активно, очевидно новые арендаторы нашлись.
Модульный дом, не требующий разрешения на эксплуатацию, цена 19 900 евро
Домик площадью 20 квадратных метров состоит из двух помещений — большой комнаты и ванной. Можно использовать в качестве офиса, гостевого дома, садового домика и т.п. Смотрите здесь.
Два застроенных участка недвижимости в центре Локса и у моря, цена 25 000 евро
Объявление больше не активно, можно предположить, что участки площадью 238 и 1982 квадратных метра нашли хозяина.
Необычный дом в Кейла, цена 350 000 евро
Дом спроектировал известный архитектор Тоомас Ранк. Дом и прилегающий сад завоевали ряд наград: например, титул “Kodud kauniks” 2008 года и “Самый красивый сад города Кейла” 2017 года. Дом продан.
Просторный и уютный дом в волости Виймси в Хаабнеэме, цена 449 000 евро
Площадь дома 263 квадратных метра, участка — более 3000 квадратных метров. Дом еще не продан!
Семейный дом в волости Харку, в деревне Вити, цена 89 000 евро
Дом будет продан на аукционе, стартующем 21.01.2020.
Дом площадью 190 квадратных метров в таллиннском районе Нымме, цена 650 000 евро
Построенный в 1930 году и полностью реновированный дом. Объявление более не активно.
(Источник: статистика Kinnisvara24.ee по всей Эстонии)
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