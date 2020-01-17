ФОТО | Хиты недвижимости 2019 года! Дома, которые пользовались самой большой популярностью

По словам руководителя по развитию продукции и маркетингу Kinnisvara24 Лауры Таммеорг, объекты десяти наиболее часто просматриваемых объявлений о недвижимости находятся в Харьюмаа, причем все они — частные дома. Исключениями являются лишь одно объявление о модульном доме, который можно установить где угодно, а также один сдающийся в аренду дом в Нымме.

“Статистика по всем уездам демонстрирует, что больше всего просмотров собрали объявления о частных домах, хотя сделок больше заключают в отношении квартир. У этого несколько причин. Во-первых, причина эмоциональная — люди в Эстонии предпочитают жить в отдельных частных домах, а объявления о продаже больших эксклюзивных домов часто смотрят просто из интереса”, — пояснила Таммеорг. В результате объявления о частных домах в Таллинне и Харьюмаа набирают очень много просмотров: наиболее популярные из них просматривали по 40 000 раз. “Вторая же причина вполне практическая — люди мечтают о доме и просматривают соответствующие объявления, но в силу цены и места расположения часто выбирают все же квартиры”, — добавила Таммеорг.

9 наиболее часто просматриваемых объявлений о недвижимости в 2019 году

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