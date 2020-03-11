ФОТО | И целой зарплаты не хватит! Как выглядят самые дорогие квартиры, которые сдаются в аренду в Эстонии

Квартира в Пярну находится в прибрежном районе. В отличие от двух предыдущих, ее нельзя снять на короткий период, а только на год или больше. У нее А-класс потребления энергии, подогрев всех полов, в также в цену входит услуга портье.

В четырехкомнатной квартире 112 квадратных метров, но внутри меблировка есть только на кухне и в ванной, а остальные комнаты арендатор должен обставлять сам.

Зато в квартире есть длинный балкон, откуда открывается вид на виллы улицы Сеэдри. Совсем рядом находится спа-центр, а также главная достопримечательность Пярну — пляж.